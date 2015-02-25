По святым местам: остров Свято-Николаевского Городокского монастыря

Когда мне сказали о том, что в Ровенской области есть обитель на острове, сразу представились фрагменты фильма "Остров", где замурзанный инок-Мамонов 20 лет переносит уголь. Однако остров Свято-Николаевского Городокского монастыря (возле небольшого села Городок) выглядит иначе, чем остров Мамонова. Обитель эта — женская. Еще в 1991 году монахини переплывали сюда на лодочке, а теперь здесь отстроен красивый широкий мост. Сам остров небольшой, с парком и тремя храмами, окружен камышами, возле которых плавают утки и лебеди, а под мостиком журчит маленький водопад. На остров с золотящимися куполами мы въехали под колокольный звон, зовущий на службу. Монахини торопились в храм, а нам навстречу вышла игуменья Михаила со словами: "Слава Богу! Вы дома!"

СКИТ КИЕВСКОЙ ЛАВРЫ. "В XVI веке тут был скит Киево-Печерской лавры, в котором жили 188 монахов, потому связь между нашим монастырем и Преподобными Печерскими чувствуется и сейчас, — говорит настоятельница монастыря. — Ведь святые Печерские до сих пор ходатайствуют о нас. Если давно не бываешь в пещерах Киевской лавры, ощущение, что упускаешь нечто крайне важное для твоей души. Лаврский скит здесь просуществовал около двух веков. С середины XVIII века остров перешел в руки богатых землевладельцев, которые обустраивали его на свой вкус. Последний землевладелец, барон фон Штенгель, покинул эти места в 1939 году. В советское время здесь был туберкулезный санаторий, который в конце 1980-х перевели в иное место, а остров снова передали церкви. Все было ужасно запущено, окон и дверей даже не было во многих комнатах — мы их одеялами закрывали, чтобы не замерзнуть. А по ночам в старых стенах мы слышали тихое ангельское пение и начинали еще усерднее молиться. Несколько лет мы вручную очищали остров от мусора и выносили больничную рухлядь. Сейчас как вспомню — нас всего 37, но столько энтузиазма и сил служить! В 1993-м на базе курсов открыли духовное училище. Теперь в нашем монастыре 145 матушек. На острове — центр, а есть еще филиалы — скит праведной Анны с источником возле Почаевской лавры в селе Онышковцы, подворье в Ровно, в Млынове и в Городно (Волынской области)".

Мост. Как переход в мир веры.

СВЯТЫНИ. Главная святыня Городокского монастыря — Икона Божией Матери Милосердной Козельщанской, которая находится в храме пророка Илии. Подарена она в 2000 году Киево-Печерской лаврой. Первые чудеса Господь явил через нее еще в XIX веке. Икона находилась в семье графа Капниста, в селе Козельщина Полтавской области. Искренне помолившись у иконы, дочка графа Мария, у которой было онемение рук и ног, получила исцеление. "Икона помогает тем, кто хочет восстановить семью и родить деток, — говорят монахини, подводя меня к позолоченному киоту иконы. — А еще есть предание: по искренней молитве и с верой протирать образ Богородицы, получая в дар исцеление от женских заболеваний. И сейчас Матерь Божия дарит милосердие тем, кто с верой и молитвой просит о помощи".

Икона удивительна тем, что у Богородицы на ней опущены веки. "Человечество так часто согрешает, что у Богоматери не хватает сил смотреть на грехи и беззакония, — говорит монахиня Зосима. — Потому, прикрыв веки, она ходатайствует перед Христом. Чудеса возле намоленной иконы происходят каждый день. Но особо нам запомнился случай с беременной женщиной с диагнозом "рак". Врачи предупредили, что есть большая угроза и ее жизни, и жизни ее будущего ребенка. Тогда женщина пришла к нам, упала перед иконой на колени и долго молилась. У нее таки родился здоровый сыночек в день святителя Николая, а сама женщина прожила еще год, успев выкормить младенца. Ее сын Николка ходит к нам до сих пор, уже заканчивает школу".

В новом храме Рождества Христова, выстроенном в 2003 году, есть еще одна монастырская святыня — икона святителя Николая Чудотворца, дар монастырю одной семьи за исцеление. Семь лет назад из города Бари в Италии, где хранятся мощи святого Николая, в обитель привезли частичку его чудотворных мощей.

И конечно, как в каждом монастыре в Западной Украине, над Царскими вратами расположена икона Почаевской Божией матери, которая под завершение Богослужения опускается вниз на ремнях.

Беседка Петра Могилы. С иконой Божией Матери "Семистрельной".

РАДИ МИРА. В центре обители стоит большая икона Божией Матери "Семистрельная", на которой изображена Пресвятая Богородица с пронзающими ее сердце 7 стрелами. Число 7 в Священном Писании означает "полноту" чего-либо. В данном случае, семь стрел — аллегория библейского пророчества Симеона Богоприимца Деве Марии: "И Тебе Самой оружие пройдет душу", — означают полноту того горя, которое было перенесено ею в жизни. Смысл иконы поясняет ее второе название — "Умягчение злых сердец". Матушки постоянно украшают икону цветами, молятся и подсвечивают даже ночью. Икона подарена монастырю прихожанами и находится в беседке, где, по преданию, очень любил отдыхать митрополит Петр Могила.

ПЕРЕУЧАТ И ПРОКУРОРОВ. А еще все обитатели острова умеют петь, играть, писать иконы и шить. Уже 22 года здесь открыто духовное училище. "Сейчас это особенные дети, их немного, но из миллионной толпы Господь выбирает тех, кто сможет стать достойной лопатой в Его руках", — говорит монахиня Зосима. Здание училища пока небольшое, но силами наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла здесь строится большой корпус, где будет и училище, и общежитие с трапезной для студентов. В училище обучают музыкальной грамоте, преподаются богослужебные предметы, есть даже сектоведение. "Регент должен иметь такое образование, чтобы смог ответить на любой вопрос, даже по поводу новообразованных церквей, — объясняет завуч, преподаватель теоретических дисциплин матушка Нафанаила. — Чаще здесь учатся сестры, которые прежде пели на клиросе и знают церковнославянский. Есть и возрастные ограничения — до 25 лет. Хотя бывает всякое. У нас как-то училась сестра, которая до этого была прокурором в Днепропетровске. В 37 лет она бросила работу и поступила к нам. Отучилась и ушла в монастырь. Вообще, ничего случайного не бывает. Одна сестричка два года поступала в семинарию в Сергиев Посад, но не получилось. Видя, что у нее началась депрессия, ее духовный наставник взял карту, посмотрел и говорит: "А поезжай-ка ты в Украину, в Городок". Она ему: "Как же, батюшка?! Я украинского языка не знаю!" "Вот и выучишь, тем более что службы-то ведутся на церковнославянском". Она приехала к нам, отучилась прекрасно, потом вышла замуж за батюшку, стала матушкой. У каждого своя удивительная судьба. Мы иногда так расстраиваемся, когда что-то не выходит. Но у Бога все во благо, только бы мы Его слушались".

Печерская связь. Прежде здесь был скит Киево-Печерской лавры.

АНГЕЛЫ И ШПАРГАЛКИ. "Я приехала сюда вместе с своим духовным наставником, а когда ступила на эту землю, просто захотела тут остаться, — говорит Алена Байрамова, которая прежде работала на телевидении в Крыму. — Сначала была на послушании, потом поступила на регентское. Удивилась, что остались на земле такие места, где нет людской жестокости, суеты, непонимания. В духовном училище даже девочки-студентки совсем другие, не такие, как на мирских факультетах. Здесь за тебя помолятся, тебя выслушают, никто не повысит голос. Иногда и слов не нужно. Только молитва. После аннексии Крыма мама переехала сюда, живет возле меня. Сама удивляюсь, ведь прежде никогда не пела! Но говорят, в духовном училище Бог открывает таланты, а в музыкальном училище их открывают люди. Разница — огромная. Тут нельзя просто прочитать или выучить. Нужно, чтобы Бог открыл тебе это и впустил это знание в твое сердце. Даже насчет шпаргалок матушки так говорят: "Мы можем даже выйти из класса, только знайте — рядом с вами стоят ангелочки и все записывают. Рядом с вами стоит ваша совесть. Пойдете ли против нее?" В миру я не задумывалась о трудностях и искушениях. А здесь все иначе. Если кого обидела, тут совесть не даст тебе спать, пока не смиришься и не попросишь у того человека прощения. Интернетом пользоваться нежелательно, новости не смотрю — ведь сама знаю, что это просто чей-то взгляд на ситуацию, и не всегда правильный. На все — промысел Божий".

Пленэр. Азам учат миряне.

КАК В АВТОШКОЛЕ. "На швейном отделении у нас восемь машин, учим шить церковную одежду, — рассказывает игуменья Михаила. — Сначала осваиваем ножную машинку "Зингер", где от нажатия педали можно менять скорость, и только потом — электрическую. Это как в автошколе — выучился на машине с механической коробкой передач, сдал на права — можно пересаживаться на "автомат". А если сразу на автомате учиться, механику никогда не освоишь. А в жизни всякое бывает". Первый экзамен — сшить косыночку, а выпускной — полное облачение.

НА РОВЕНСКОМ ПОДВОРЬЕ ИГРАЮТ НА БАНДУРАХ У АЛТАРЯ И СНИМАЮТ КЛИПЫ НА СВОИ ПЕСНИ

14 лет назад на месте Свято-Георгиевского подворья в Ровно стоял заброшенный ангар воинской части. Сроки приведения его в кондицию были сжатые — владыка хотел открыть подворье ко дню святого Георгия, до которого была всего неделя. Сестры, как воины Христовы, не роптали, и за неделю ангар очистили от мусора и покрасили. Теперь это — центральное подворье, где в выходные и праздники служит владыка Варфоломей (архиепископ Ровенский и Острожский). "Нам уже места не хватает, у сестер столько желания служить, — говорит матушка Михаила. — Я ведь сестрам даю возможность учиться и в монастыре. Уверена — человек раскрывает себя, когда становится свободным. Дашь сестрам свободу: они и поют, и рисуют, и бисером вышивают, и играют во славу Божью". Только здесь вы можете услышать псалмы и песнопения сестринского хора под аккомпанемент скрипки и бандур возле алтаря. А еще монахини сами пишут песни и даже записали несколько видеоклипов. Самую любимую в монастыре песню "Це Україна моя" молодая инокиня Лия придумала ночью. "Перед новой песней обязательно начинаются искушения. Что-то не складывается — значит, скоро будет песня, — говорит она. — Так и с этой песней. Долго я мучилась, но что-то Господь ничего не посылал, а как-то ночью песня полилась сама собой. Я только успевала записывать! Потом матушка благословила — и даже клип записали".

В монастыре Лия 12 лет: "В 16 пришло осознание — не будет у меня своих деток. Я расстроилась, потом подумала — возьму из детдома. Теперь у меня воскресная школа и 30 воспитанников — целый детсад. В выборе меня поддержал брат: "Монастырь — не самое страшное в жизни. Поступай, как считаешь нужным". Родители и сдались".

Ноу-хау у алтаря. Инокиням дали свободу для творчества.

ПОДВОРЬЕ В МЛЫНОВЕ: "В АРМИИ ГОВОРЯТ "ЕСТЬ!", А В МОНАСТЫРЕ — "БЛАГОСЛОВИТЕ"

"Когда Священный синод благословил открывать Свято-Вознесенское подворье в Млынове Ровенской области, я плакала, — признается игуменья Михаила. — Это ведь уже третье! Я не представляла, как можно его открыть. Но что делать? Ведь у нас — как в армии. Только в армии говорят: "Есть!", а у нас: "Благословите".

Храм в Млынове. Привидений не видели, но весь дом окропили.

В Млынове монастырю государство передало разрушенную районную больницу без окон, без дверей. "Ни электрики, ни воды, ничего, — говорит матушка Михаила. — Приехали, а местные спрашивают меня: "Что, матушка, приехали и будете тут жить?". И смотрят так, с надеждой. Говорю: "Будем". "Уже с сегодняшнего дня?". "Да", — говорю со вздохом, а сама звоню сестричкам и прошу: "Привезите две раскладушки и два одеяла, мы остаемся". Так и остались. Нам очень помогает владыка Павел (наместник Киево-Печерской лавры), дай ему Бог здоровья! Он у нас и учитель, и утешитель, и помощник. Так сразу о подворье в Млынове и сказал: "Это моя родина, в этой больнице меня мама родила, потому помогу, матушка". Без его помощи ничего бы не вышло с Млыновом. Сказал, до осени во всей больнице окна будут стоять — таки осенью все окна и двери поставили. Дальше говорит: "Матушка, будем храм строить". "С чего, владыченька?" — "Бог управит". Всеми постройками и рабочими владыка Павел руководит лично.

Так с 2003 года и открылось Млыновское Свято-Вознесенское подворье. "Сначала здесь было всего пять сестер вместе с матушкой, — говорит монахиня Ермиония. — Спали все в одной комнате. Теперь здесь живет 20 сестер. Горожане тоже помогали чем могли. Кто мебель какую приносил, кто стройматериалы, кто еду — мы всему рады".

Новый собор в 3500 кв метров.

Анастасия Белоусова, "Сегодня".