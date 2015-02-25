Глава УПЦ КП призывает УАПЦ объединиться

Глава УПЦ КП Филарет призывает епископат Украинской автокефальной православной церкви возобновить диалог о церковном единстве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Хочу обратиться к архиереям УАПЦ, которые, в соответствии с церковным уставом, соберутся для обсуждения дальнейшей жизни возглавляемой ими церкви. В условиях внешней российской агрессии чрезвычайно важным является внутреннее единство украинского народа. Плодотворный диалог о достижении единства между нашими церквами, о преодолении существующих разногласий и объединение всех сторонников автокефалии православной церкви в Украине, могут стать нашим общим весомым вкладом в борьбу украинского народа за лучшее будущее», - отметил глава УПЦ КП, обращаясь к архиереям УАПЦ.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на 66-м году жизни в результате болезни умер предстоятель УАПЦ митрополит Мефодий (Кудряков).