Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам основал три новых социально-миссионерских проекта

22 февраля в помещении Киевской духовной академии и семинарии состоялась защита социальных и миссионерских проектов в рамках курса «Основы организации социальной миссионерской деятельности на приходе», которые проходили в течение четырех месяцев с более чем 20 учащимися.

На защите присутствовали организаторы курса: председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов и директор общественной образовательной организации «Ф.О.М.А.» Анастасия Борзюк.

На итоговом занятии, которое началось с благодарственного молебна в Академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы, для защиты было представлено три проекта, которые учащиеся готовили последние две недели в отдельных группах, а именно: «Социальная адаптация осужденных», «Портал информационной поддержки «Взаимопомощь» и «Миссионерство в библиотеках».

«В итоге мы получили три проектные группы, три проекта, - отметил протоиерей Владислав. - Главная оценка этих проектов - все они жизнеспособны. Мы сегодня провели определенную доработку с анализом. Совсем скоро мы сможем, скорректировав эти проекты, действительно запускать их в жизнь».

Итогом занятий стало вручение участникам сертификатов об окончании курсов.

Как сообщил отец Владислав, набор второй группы будет происходить со второй недели Великого поста. Приглашаются все желающие.

По материалам официального сайта УПЦ