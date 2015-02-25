Копты, убитые исламистами в Ливии, прославлены как мученики

Коптская Церковь канонизировала 21 февраля своих чад, убитых боевиками «Исламского государства» в Ливии. 21 копт был убит джихадистами 15 февраля этого года, сообщает Благовест-инфо.

Уже написана первая икона коптских новомучеников. Ее автор – живущий в США коптский художник Тони Резк. На иконе изображены заложники в оранжевых одеждах (именно так одевают исламисты своих жертв перед казнью), стоящие на коленях на берегу моря со связанными за спиной руками.

В левой верхней части иконы изображен Христос, благословляющий мучеников, а над их головами написаны два ангела, ниспосылающие им золотые мученические венцы.

Коптский Патриарх Феодор II рассказал, что память 21 новомученика будет совершаться 15 февраля – в тот день, когда они претерпели смерть за веру во Христа. Их имена будут вписаны в церковный синаксарий.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси уже заявил, что за счет государства будет построен храм во имя новомучеников. Церковь будет воздвигнута в провинции Аль-Минья, уроженцами которой было большинство убитых.