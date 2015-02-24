Только искренняя молитва может вернуть Божие благословение - Митрополит Павел в храме Киевской областной больницы №1

Наместник Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в первый день Великого поста совершил чин чтения первой части Покаянного канона Андрея Критского в храме святой вмч. Варвары на территории Киевской областной больницы №1.

Владыка Павел обратился к прихожанам с наставлением. Он сказал о том, что сейчас Церковь призывает к подвигу: молитве, воздержанию и посту.

"Грехопадение первых людей и последствия их отпадения от Бога произошло из-за того, что они послушали лукавого змия. И в наши дни враг рода человеческого издевается над людьми. Мы видим, как проливается невинная кровь, родители не беспокоятся о детях, дети же пренебрегают родителями. Такое же отчаяние, которое пришло к Первоотцам после их изгнания из Рая, и сейчас чувствуется при отдалении от Бога.

Пост напоминает о необходимости забыть прежде греховную жизнь, изменяя ее на богоугодную. Мы должны отказаться от лжи, клеветы, неверия, благотворить страждущим, чем и будет оказана помощь собственной душе", - цитирует наместника сайт лавры.

Митрополит Павел еще раз напомнил, что мало только телесно поститься, нужна ещё молитва, чтобы возвыситься над суетным миром на двух крыльях добродетелей. Только искренняя молитва может вернуть Божие благословение, только слезы и покаяние могут дать радость Христова Воскресения".

Наместник обители призвал молиться о мире в столице, сохранении страны, чтобы Господь утер слезы вдовицам, матерям потерявших детей и утешил осиротевших, чтобы Он переменил печаль на радость.

По материалам официального сайта лавры