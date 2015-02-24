Блаженнейший Онуфрий совершил чин чтения первой части Покаянного канона Андрея Критского

23 февраля, в первый день Великого поста, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий молился за утренним богослужением в храме Всех преподобных Печерских Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Вечером того же дня, во время великого повечерия в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерской обители, Его Блаженство совершил чин чтения первой части Покаянного канона Андрея Критского.

После чтения канона Блаженнейший владыка обратился к пастве со словами проповеди о важности соблюдения христианами поста.

«Когда Господь создал человека в Раю, то ее пищей были злаки и плоды, то есть, человек употреблял только растительную пищу, - сказал Предстоятель. - После изгнания Адама из Рая люди также употребляли только растительную пищу, так было до потопа, и люди тогда жили долго».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что Адам, к примеру, прожил после изгнания из рая 920 лет, другие жили еще больше. А Ной, когда женился, имел триста лет от рождения.

«После потопа ради немощи людей Господь благословил им употреблять мясные блюда, но они уже так долго не жили, - продолжил Предстоятель, - это напоминает нам о том, что пост не является какой-то жестокостью со стороны Господа к Своему творению. Он хочет, чтобы мы вернулись к предыдущему чину, до того прекрасного обустройства, которое человек имел в Раю».

Затем Блаженнейший владыка вспомнил житие святого пророка Даниила, святых отроков Азарию, Ананию и Мисаила, которые, обучаясь премудрости в Вавилонском царстве, отказались потреблять блюда с царского стола, потому что они были запрещены законом Моисея. Отроки просили давать им овощи и травы. Распорядитель рисковал своей головой, если бы царь заметил, что отроки похудели или выглядят плохо; но вид их был еще более свежим за вид тех, кто потреблял мясные блюда с царского стола.

«Пусть Господь поможет нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы подвизались духовно и телесно в эти святые дни и хоть немного усовершенствовались, поднимаясь от силы в силу», - подытожил свою проповедь Блаженнейший Митрополит Онуфрий и поздравил всех присутствующих с первым днем Великого поста.

По материалам официального сайта УПЦ