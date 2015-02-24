Священники с Волыни договариваются об освобождении шестерых военнопленных из зоны АТО

Священнослужители Волынской епархии УПЦ, которые в течение последних месяцев вели активную работу по освобождению украинских военнопленных из зоны АТО и вернули домой с Востока Украины шестерых военных ВСУ, сейчас планируют продолжить переговорный процесс относительно освобождения еще шестерых соотечественников. Об этом заявляет председатель информационно-просветительского отдела Волынской епархии протоиерей Валентин Марчук.

Как отмечают в Волынской епархии, процесс возвращения военных домой является чрезвычайно сложным. «Один освобожденный человек - это результат взаимодействия целой группы людей, которая работает слаженно в команде», - говорится в сообщении на официальном сайте епархии.

По словам протоиерея Валентина Марчука, сейчас переговоры по освобождению военнопленных приостановлены в связи с объявленным перемирием, но они продолжатся как это только станет возможным.

По сообщению официального сайта Волынской епархии УПЦ