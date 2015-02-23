Жительница Днепропетровска исцелилась от онкологии в Киево-Печерской лавре

Жительница Днепропетровска, главный экономист крупной компании Галина страдала от онкологии, помочь женщине выздороветь, по ее словам, помогли молитвы в Киево-Печерской Лавре.

"Лето 2012 года для меня было самым трудным временем за всю жизнь. Сначала громом поразил страшный диагноз "онкология", потом последовала операция на груди в онкологической городской больнице Днепропетровска. После этого я целый месяц проходила курс лучевой терапии. Чувствовала себя ужасно, кажется, каждой клеткой ощущала, что это уже все. Была такая слабость и отсутствие сил, что не могла подняться с дивана. Прежде я бывала в Лавре, но мало тогда что понимала, оставалась вдали от Церкви. И тут в один из дней, в минуту отчаяния у меня вдруг возникла сильная необъяснимая тяга – в Лавру! Моя подруга погрузила меня в поезд как вещь. Стояла и плакала на перроне: "Куда ты?.." Ведь меня шатало даже под тяжестью дамской сумочки. Но душа звала, побеждая все доводы ума. Прямо с поезда я на такси приехала в Лавру. Спустилась к источнику преподобного Феодосия попить воды. Обратно едва не ползком ползла. Думала не дойду, настолько было дурно. Возле каждой лавочки я останавливалась и ложилась отдохнуть, перевести дыхание. Ко мне подходили люди, в том числе монахи и спрашивали: "Вам плохо? Вам помочь?" Я отвечала: "Нет-нет. Мне надо просто чуть-чуть полежать", – приводит слова Галины пресс-служба Киево-Печерской Лавры.

По словам женщины, она с трудом дошла до Дальних пещер, зашла в келью прп.Феодосия и начала молиться. "Не сразу заметила, что уже нет этой муторной слабости, она будто спала, растворилась. Пройдя по всем пещерам, остановилась у входа в церковь Рождества Христова, прислушиваясь к своему новому ощущению. И тут вдруг на мое счастье седой монах открыл дверцу в келью с мироточивыми главами, куда вошло несколько человек. Я стояла и не смела войти. Думала, может это открыто не мне. Но инок внимательно посмотрел на меня и участливо позвал: "Заходите". И я впервые в жизни приложилась к мироточивым главам! У меня появилось ощущение, что со мной что-то произошло, будто я обновилась. Боль и невыносимая усталость куда-то ушли. Потом монах сказал, где можно взять маслице от мироточивых глав, объяснил, как им пользоваться. Каждый день я им помазывалась и понемножку принимала внутрь. Силы прибавлялись, я стала оживать", – говорит женщина.

Галина рассказывает, что после этого с каждым днем у ее прибавлялись силы и она уже могла сама себя обслуживать. Перемены заметили и друзья женщины.

"В Киевском онкологическом институте на Ломоносова мне провели полное обследование, и врачи сделали заключение: здорова. Доктора немало изумлялись, видя меня, говорили, что не помнят, чтоб после таких заболеваний поправлялись. А я поправилась на десять килограмм, и те, кто видел меня в болезни, с трудом узнавали. Говорят, что стала выглядеть лучше, хотя мне исполнилось 60 лет. С тех пор я приезжаю в Лавру по нескольку раз в год. Даже когда бываю в Киеве проездом, всегда обязательно захожу в пещеры", – рассказывает Галина.

Женщина добавляет, сейчас без молитвы и благодарности Богу она не начинает свой день. Главный экономист крупной компании говорит, теперь для нее главное – помощь другим людям.

"Сегодня"