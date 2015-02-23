Пост - напоминание политикам об ответственности перед Богом - митрополит Антоний

Сегодня у православных начался Великий пост, который продлится до праздника Пасхи. О том, что это такое, в чем его смысл, как его следует соблюдать и есть ли особые правила поста для украинских политиков, рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

— Владыка, в чем главный смысл Великого поста?

— Пост — древнейшая аскетическая практика. О необходимости поста говорится в Новом Завете. С первых веков христианства в Церкви существовали многодневные посты. Наиболее древний и самый продолжительный из них — Великий пост. Его главное назначение — подготовка человека к празднику Пасхи. Период воздержания, связанного с Великим постом, длится около двух месяцев. Это значительный отрезок церковного года. Иногда его называют десятиной, которую каждый человек должен ежегодно приносить в дар Богу.

Красной нитью через все великопостное богослужение проходит мысль о покаянии и об изменении своей жизни, об очищении сердца. Знаменитый богослов ХХ века отец Александр Шмеман очень ясно показал, что великопостный период в Древней Церкви был, прежде всего, временем подготовки к крещению. В древности крещение совершалось, главным образом, над взрослыми. Лучшим временем для крещения считалась Пасхальная ночь. Ведь именно в эту ночь мы воспоминаем смерть и воскресение Христа Спасителя. И в таинстве крещения каждый человек умирает и воскресает со Христом. Потому наше пасхальное богослужение содержит множество крещальных элементов. Для тех же, кто уже был крещен, Великий пост стал временем покаяния и возобновления крещальных обетов.

— В пост Церковь предписывает своим членам отказываться от некоторых продуктов. Почему?

— В Великий пост мы отказываемся, прежде всего, от мясной и молочной пищи. Те, кто стремится соблюдать пост со всей строгостью, воздерживаются в будние дни даже от растительного масла. Вкушать рыбу в Великий пост разрешается только два раза: в праздник Благовещения, и в Вербное воскресенье. Но каждый должен соблюдать пост по мере сил. Надо учитывать физические нагрузки, состояние здоровья. Тем, кто впервые хочет соблюдать пост, лучше посоветоваться с опытным священником.

Но воздержание от определенных видов пищи, если оно не связано ни с молитвой, ни с покаянием, то не пост, а диета. Для Церкви отказ от пищи — это лишь средство, позволяющее человеку обуздать свои греховные привязанности. Поэтому пост — это прежде всего время борьбы с грехом. Мы должны сделать хотя бы небольшой шаг на пути к святости. Я знаю многих людей, которые на время Великого поста берут на себя особые обязательства для борьбы со своими недостатками. Люди, имеющие пристрастие к курению, на время поста могут существенно сократить количество выкуренных сигарет. Это будет шагом к полному избавлению от табачной зависимости. Имеющий пристрастие к быстрой езде, на время Великого поста может взять на себя обязательство не ездить на машине быстрее 60 км в час. Кто-то берет на себя другие великопостные обязательства. В них очень важный смысл для каждого конкретного человека.

— Получается, для людей каждой профессии можно придумать свои правила для Великого поста.

— Каждый должен согласовывать правила поста со своим жизненным укладом, со спецификой своей занятости. Это нормально. Пост не должен быть оторван от жизни. Он и нужен для того, чтобы менять жизнь к лучшему.

— А какие советы вы бы дали политикам, которые хотят соблюдать пост?

— Невозможно дать совет, который подошел бы всем и каждому. Духовный совет — это очень личная вещь. Но если говорить в целом о политике как сфере человеческой деятельности, то здесь тоже, увы, есть свои "профессиональные" грехи. Наши политики часто забывают, что они слуги народа. Многим из них кажется, что народ у них в услужении. А ведь демократия как раз тем и отличается от авторитарных режимов, что строится на идее ответственности каждого политика перед народом, делегировавшим ему власть. Как только человек перестает служить народу и начинает жить в свое удовольствие, он совершает тяжкий грех. Ведь служение политика должно строиться на самоотречении, выдвижении на первое место интересов тех людей, которые ему власть делегировали. А теперь посмотрим на реальную политическую жизнь… Увы, мы видим абсолютно обратное. Коррупция, как ржавчина, разъедает все наше общество. И Великий пост — это напоминание для наших политиков об ответственности перед Богом. Это шанс исправить свою жизнь, шанс отказаться от ложных приоритетов, шанс вырвать из своего сердца грех властолюбия и корыстолюбия. Сейчас много говорят о борьбе с коррупцией. Но ведь вырастает она из человеческого сердца, в котором годами культивируется страсть к наживе. Потому без очищения человеческого сердца невозможно говорить и об очищении всего общества.

— В канун Великого поста принято просить друг у друга прощения и прощать врагов. УПЦ в последнее время неоднократно заявляла о захватах и поджогах ее храмов. Вы готовы простить обидчиков?

— По заповеди Христа Спасителя, мы должны не только прощать врагов, но и молиться за них. Да, за последние месяцы мы неоднократно сталкивались и с агрессивными действиями против общин нашей Церкви, и с захватами храмов, и с поджогами, и с клеветой в адрес нашей Церкви. В Священном Писании говорится, что всякий, ставший на путь служения Богу, должен быть готов к испытаниям. Как золото очищается в огне, так и человеческое сердце очищается в горниле испытаний. Поэтому мы прощаем своих обидчиков и возносим за них молитвы. Мы твердо верим, что Господь не оставит нас. Несмотря на захваты храмов, за год количество общин нашей Церкви выросло на 443 общины. Так что даже в столь непростых условиях сохраняется тенденция количественного роста Украинской Православной Церкви.

— Пост сопряжен не только с усиленной молитвой, но и борьбой с большим количеством искушений. Как вы считаете, на что нужно обратить особое внимание?

— Нужно направить все усилия на то, чтобы не дать расширяться ареалу зла. Ведь очень часто, когда в отношении нас поступают нехорошо, у многих возникает желание нанести ответный удар. В виде грубого слова, насмешки, иного недоброго поступка. Все это нужно стараться пресекать, поскольку именно из маленьких ссор и конфликтов постепенно формируются линии разделения, которые проходят через наше общество.

В нынешнее непростое время УПЦ прилагает все усилия, чтобы не допустить усиления противостояния в украинском обществе. Наша позиция в этом однозначна и неизменна, о чем свидетельствуют многочисленные проповеди и обращения Блаженнейшего митрополита Онуфрия. В них Предстоятель УПЦ призывает к примирению, прощению друг друга, объединению вокруг тех дел, которые бы сплачивали, а не разъединяли наш народ. В первую очередь речь идет об оказании всесторонней помощи всем тем, кто пострадал в ходе трагических событий на востоке Украины.

— Владыка, в завершение беседы мы просим вас напутствовать наших читателей, желающих соблюдать Великий пост.

— Прежде всего я хочу попросить у всех прощения. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что наше слово может ранить другого человека. Мы забываем обиды, которые походя наносим своим ближним. Именно поэтому, вступая в Великий пост, необходимо примириться со всеми нашими ближними и в мире приступать к соблюдению поста.

Во время поста прежде всего нужно следить за своим сердцем: не рождается ли в нем дух нетерпимости, дух ненависти? Не теряем ли мы драгоценный мир с ближними? Никакая жертва не может быть угодна Богу, если она приносится в состоянии злобы и ожесточения.

Сегодня всем нам крайне трудно обрести состояние внутреннего покоя. В нашей стране продолжается военное противостояние, гибнут люди. Увы, заключенные недавно в Минске договоренности пока не принесли в Украину долгожданного мира. Тем не менее мы должны найти в себе силы вырвать ненависть из нашего сердца и взращивать в нем подлинную христианскую любовь. Призываю на всех нас Божие благословение. Пускай Господь подаст Свою всесильную помощь всем нам, вступающим в новое великопостное странствие.

Елена Горская, "Сегодня".