Блаженнейший Онуфрий благословил верных каждую пятницу Великого поста отказываться от пищи

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий благословил верных каждую пятницу Великого поста отказываться от пищи до заката солнца и взять на себя определенный молитвенный подвиг – во имя восстановления мира и сохранения целостности Украины.

Об этом говорится в специальном распоряжении предстоятеля об усилении поста, сообщает Центр информации УПЦ.

“Учитывая сложную общественно-политическую ситуацию в Украине, во имя восстановления мира в нашей Родине и сохранения целостности нашего государства, благословляется духовенству, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви каждую пятницу Великого поста усилить пост (по возможности с полным ограничением в пище, кроме хлеба и воды до захода солнца), а также читать в течение дня по 12 молитв «Отче наш» с земными поклонами и 12 молитв «Богородице Дево» с земными поклонами”, - призывает Блаженниший.

“Начался Великий пост - время для усиленных молитв, дел милосердия и духовных подвигов. Пост и молитва - это духовное оружие против греха, они укрепляют нашу веру, приносят мир в наши души и соединяют с Богом”, - напоминает архипастырь.

“Пусть Всемилостивый Господь примет наши труды, исцелит наши сердца от греха, злобы и ненависти и сподобит в мире и согласии встретить Его Славное Воскресение”, - желает всем Митрополит Онуфрий.