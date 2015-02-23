Блаженнейший Онуфрий: Во время поста призываю верующих к молитвенному подвигу во имя мира в нашей стране!

Предстоятель Украинской Православной церкви Митрополит Онуфрий в своем видеообращении к пастве накануне Великого поста благословил верующих на подвиг поста и напомнил о его великой исцеляющей силе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Его Блаженство обратился к православным христианам с напутствием благими делами и молитвенным подвигом внести свою лепту в трудный процесс восстановления мира на нашей земле.

Каждый верующий должен взять на себя конкретную духовную работу: «Хочу призвать верных на протяжении всего поста каждую пятницу проводить в строгом посту, до захода солнца не употреблять в пищу ничего, кроме воды и хлеба. И с земными поклонами прочитать 12 раз молитву «Отче наш» и 12 раз – «Богородице, дево, радуйся!» Этот небольшой молитвенный подвиг будет посвящен тому, чтобы в нашей стране наконец появился мир! Пусть Бог всем нам поможет!», - призвал митрополит Онуфрий.

Предстоятель напомнил о долге каждого христианина молиться с душевной теплотой о тех, кто погиб во время трагического противостояния и войны на Донбассе, и о тех, кто сегодня страдает, потерял близких, оказался ранен, лишился крова над головой. Всем попавшим в беду в эти дни нужно помогать с особым усердием.

Архипастырь призвал верующих к великодушию, чтобы найти в себе силы отпустить обиды, боль, злобу и простить друг друга: «Если мы прощаем близким, Бог прощает нам наши грехи. Человек, который находится в злобе, не может воспринять благодать прощения. Если мы хотим быть помилованными Господом, мы должны помиловать друг друга!»