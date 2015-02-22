Распоряжение Предстоятеля УПЦ духовенству, монашествующим и мирянам об усилении поста в период Великого поста

Начался Великий пост - время для усиленных молитв, дел милосердия и духовных подвигов. Пост и молитва - это духовное оружие против греха, они укрепляют нашу веру, приносят мир в наши души и соединяют с Богом.

Несмотря на сложную общественно-политическую ситуацию в Украине, для восстановления мира в нашей Родине и сохранения целостности нашего Государства, благословляется духовенству, монашеству и мирянам Украинской Православной Церкви по пятницам Великого поста усилить пост (по возможности с полным ограничением в пищи, кроме хлеба и воды до захода солнца), а также считывать в течение дня по 12 молитв «Отче наш» с земными поклонами и 12 молитв «Богородице Дево» с земными поклонами.

Пусть Всемилостивый Господь примет наши труды, исцелит наши сердца от греха, злобы и ненависти и сподобит в мире и согласии встретить Его Славное Воскресение.

С благословением

+ОНУФРИЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ