Предстоятель УПЦ принял участие в памятном шествии на Майдане Независимости

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 22 февраля принял участие в памятном шествии по центру Киева, которое состоялась в рамках мероприятий, посвященных памяти жертв трагических событий на Майдане Независимости в 2014 году.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, вместе с Его Блаженством в мероприятии приняли участие управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Обуховский Иона и епископ Ирпенский Климент.

Мемориальное шествие возглавили Президент Украины Петр Порошенко с супругой, главы и многочисленные представители других государств, члены религиозных организаций, общественные и культурные деятели.

Участники шествия прошли по улицам Институтская, Шелковичная, Грушевского, Европейской площади столицы.

Завершились памятные мероприятия молитвой за мир в Украине на Майдане Независимости и чествованием всех погибших.