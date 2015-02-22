Митрополит Онуфрий благословил всех верующих Украинской Православной Церкви на пост ради сохранения мира в Украине

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 22 февраля совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Предстоятель обратился ко всем присутствующим со словами проповеди. Напоминая, что воскресенье перед началом Великого Поста является Прощеным, когда Церковь совершает воспоминание изгнания Адама из рая, Блаженнейший Владыка призвал приложить все усилия, чтобы через пост восстановить в себе образ Божий и присутствие Божественной благодати, утраченные человечеством после грехопадения прародителей.

“В каждом человеке есть Божественный образ, живой образ Живого Бога. Этот образ действует в человеке через голос совести, он корректирует поступки человека”, - отметил Блаженнейший Митропролит Онуфрий. Он пожелал каждому прислушаться к голосу своей совести и очищать его повседневной домашней молитвой и посещением церковных богослужений.

После завершения богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех присутствующих с началом Великого поста, попросил у своей паствы прощения и благословил посильный подвиг ради сохранения мира в Украине: каждую пятницу в течение всего поста до захода солнца употреблять только хлеб и воду и прочитать двенадцать молитв «Отче наш» и двенадцать молитв «Богородице Дево, радуйся» с земными поклонами.

По материалам официального сайта УПЦ