Предстоятель УПЦ благословил всех верующих на пост ради сохранения мира в Украине

22 февраля, в Неделю сыропустную, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Его Блаженству сослужили наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, епископ Макаровский Иларий и духовенство обители.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился ко всем присутствующим со словами проповеди. Напоминая, что воскресенье перед началом Великого Поста есть Прощеным, когда Церковь совершает память изгнания Адама из рая, Блаженнейший Владыка призвал приложить все усилия, чтобы через пост восстановить в себе образ Божий и присутствие Божественной благодати, утраченные человечеством после грехопадения прародителей.

"В каждом человеке есть Божественный образ, живой образ Живого Бога. Этот образ действует в человеке через голос совести, он корректирует поступки человека", - отметил Блаженнейший Митропролит Онуфрий.

Он пожелал каждому прислушиваться к голосу своей совести и очищать его повседневной домашней молитвой и посещением церковных богослужений.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил всех присутствующих с началом Великого поста, попросил у своей паствы прощения и благословил посильный подвиг ради сохранения мира в Украине: каждую пятницу в течение всего поста до захода солнца употреблять только хлеб и воду, прочитать двенадцать молитв «Отче наш» и двенадцать молитв «Богородице Дево, радуйся» с земными поклонами.

Синодальный информационный отдел УПЦ