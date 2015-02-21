В Киево-Печерской лавре состоится панихида по погибшим на Майдане
07:28, 21 февраля 2015Православие
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21 февраля в 11.00 в Трапезном храме Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры состоится панихида.
Она посвящена годовщине трагических событий на Майдане Независимости в Киеве, во время которых погибли наши соотечественники.
Возглавит поминальное богослужение Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
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