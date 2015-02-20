Телеканал «Интер» в новой рубрике «Вера» расскажет о Киево-Печерской лавре

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и наместника Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в конце января этого года Общенациональный телевизионный канал «Интер» проводил видеосъёмки лаврских храмов и святынь, сообщает сайт lavra.ua.

В рамках новой рубрики «Вера» телевизионной программы «Утро с Интером» были сняты сюжеты об истории основания Лавры, ее возрождении после разрушения храмов и закрытия обители для монашествующих, удивительных и необычных фактах о святых, почивающих в лаврских пещерах, а также современных чудесах. В записи каждой передачи участвовали священнослужители – насельники обители.

19 февраля телезрители увидели эту программу. В первом выпуске лаврский экскурсовод дьякон Георгий рассказал о житии первоначальников монашества на Руси преподобных Антонии и Феодосии Печерских. Эти съемки велись в древнейшем пещерном храме обители Благовещения Пресвятой Богородицы. Съёмочная группа поднималась на Большую Лаврскую колокольню, откуда была заснята живописная зимняя панорама монастыря и Киева.

Историей, ценными личными свидетельствами делились наместник Лавры митрополит Павел и регент братского клироса архимандрит Поликарп.

Следующие выпуски рубрики расскажут о Троицком храме, святом Марке Гробокопателе и лаврских святых источниках. Этот проект предназначен не только для того, чтобы донести информацию об историческом прошлом и настоящем Лавры, но и познакомить телезрителей с удивительным и незримым духовным значением святынь, подвижников и традиций Православной Церкви.

Следующие сюжеты и план выхода в эфир:

История Успенского Собора - четверг, 26 февраля

Шапочка прп. Марка Пещерника и Троицкая Надвратная Церковь (в одном сюжете) - четверг, 5 марта

Книга "Тератургима" - четверг, 12 марта

Большая Колокольня и источники прпп. Антония и Феодосия (в одном сюжете) - четверг, 19 марта

Ориентировочно время эфира - с 8:00 до 9:00 (ближе к 9:00) в рамках программы "Утро с Интером".