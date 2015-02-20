Дискриминация одной из религиозных конфессий в Украине будет иметь жесткие последствия - представитель МИД Нидерландов

Любое насилие или дискриминация одной из религиозных конфессий в Украине будет иметь жесткие последствия, и с этим надо бороться.

Об этом сказал специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам восточного партнерства господин Дирк Ян Коп на встрече с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Антонием 19 февраля в Киево-Печерской лавре, сообщает Центр информации УПЦ.

В частности, представитель МИД Нидерландов обратил внимание на решение Киевсовета от 28 января 2015 года о лишении Украинской Православной Церкви льготной ставки налога за землю.

Дирк Ян Коп подчеркнул, что эта информация для него как для представителя МИД Нидерландов, очень важна.

“Это те вещи, против которых мы выступаем и с которыми мы боремся”, - отметил европейский эксперт.

Управляющий делами УПЦ митрополит Антоний сообщил дипломату о нарушении прав верующих, случаях силового захвата приходов, и передал представителю МИД Нидерландов соответствующие материалы.

“Одной из базовых европейских ценностей является равное отношение ко всем, особенно в сфере религии, а потому любое насилие или дискриминация одной из конфессий будет иметь жесткие последствия и с этим будем бороться”, - отметил представитель МИД Нидерландов.