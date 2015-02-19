Управляющий делами УПЦ обсудил с представителями МИД Нидерландов вопрос примирения в Украине

19 февраля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре состоялась встреча управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония с представителями Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.

Во встрече принял участие специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам восточного партнерства господин Дирк Ян Коп и руководитель департамента Европы МИД Нидерландов госпожа Дафне Берхсма, которых сопровождали сотрудники Посольства Нидерландов в Украине. Во время беседы присутствовал заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник отдела С.Бортник.

Митрополит Антоний рассказал гостям о том, что Украинская Православная Церковь является крупнейшей христианской конфессией Украины. Равномерное расположение приходов УПЦ по всей территории в Украине является не только преимуществом Церкви, но и определенной внутренней проблемой, поскольку люди в разных регионах имеют разные политические и геополитические предпочтения и это отражается на внутренней жизни Церкви. В силу широкой репрезентативности своих приходов, УПЦ чувствует настроения людей в регионах в большей степени, чем это чувствуют другие конфессии Украины. Архиерей также отметил, что УПЦ всегда выступала за территориальную целостность и независимость Украинского государства.

Владыка Антоний отметил, что УПЦ стремится быть мостом между сторонами вооруженного противостояния, которое последний год идет на территории государства, а также прилагает усилия, чтобы не допустить превращения военного конфликта в межконфессиональную войну. По его словам, именно УПЦ больше всего пострадала от конфликта в Украине. По данным по состоянию на конец прошлого года, на Донбассе полностью разрушены 9 храмов УПЦ, более 77 повреждены, а среди погибших есть 3 священники УПЦ. Митрополит рассказал о церковных целевых программах гуманитарной помощи беженцам с Востока Украины и приютах для нуждающихся при монастырях и храмах.

Владыка также сообщил дипломатам о нарушении прав верующих, случаях силового захвата приходов, а также о дискриминационных решених государственных органов в отношении Украинской Православной Церкви и передал представителю МИД Нидерландов соответствующие материалы на русском и английском языке. Господин Дирк Ян Коп отметил, что одной из базовых европейских ценностей является равное отношение ко всем, особенно в сфере религии, а потому любое насилие или дискриминация одной из конфессий будет иметь тяжелые последствия, и с этим нужно бороться.

Отдельной темой разговора стало сравнение европейских ценностей и ценностей Православия. Было замечено, что кроме таких одиозных ценностей и прав как свобода на сексуальное самоопределение, в целом европейские ценности являются очень близкими для украинцев, поскольку они имеют свои корни в христианском мировоззрении. Гости из Нидерландов отметили высокий уровень религиозности украинцев и констатировали, что в Европе еще не полностью осознали, что Церковь в Украине может играть значительную роль в преодолении существующего конфликта.

Митрополит Антоний поблагодарил представителей Королевства Нидерландов, а в их лице и многих людей из государств Европы за сочувствие и сопереживание трагическим событиям в Украине, а также поддержку миротворческих усилий Украинской Православной Церкви.

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