Общество нуждается в законах, которые открывают путь Церкви к нему - спикер УПЦ

19 февраля состоялось расширенное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности совместно с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций Украины.

Украинскую Православную Церковь на мероприятии представляли председатель Синодального информационного отдела епископ Ирпенский Климент, председатель Синодального юридического отдела протоиерей Александр Бахов и сотрудник Отдела внешних церковных связей С.Бортник.

Приоритетными вопросами встречи стали поиск законодательных гарантий свободы совести и помощь религиозным организациям со стороны государства.

Епископ Климент подчеркнул необходимость углубления нравственных ценностей в украинском обществе.

«Политическая и экономическая сферы не являются самодостаточными, - подчеркнул он. - Мы нуждаемся в новой христианизации общества».

По мнению владыки, общество нуждается в законах, которые будут открывать путь Церкви к обществу.

С другой стороны, неотъемлемой ценностью должна стать свобода совести. Она должна носить не только декларативный характер, но и предотвращать тем обидам, которые направлены сегодня в информационной сфере против Украинской Православной Церкви.

По материалам официального сайта УПЦ