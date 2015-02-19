Управляющий делами УПЦ встретился с украинскими архиереями из США и Канады

19 февраля в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Предстоятелем УПЦ Митрополитом Антонием (Щербой) и Предстоятелем УПЦ в Канаде Митрополитом Юрием (Калищуком), которые находятся в каноническом единстве с Константинопольским Патриархатом.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, со стороны гостей во встрече также приняли участие епископ Памфільський и Западной епархии Даниил (США), епископ Торонтский Андрей (Канада), епископ Эдмонтонский Иларион (Канада), а также духовенство и миряне из украинской диаспоры США и Канады.

В беседе также принял участие заместитель председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич и сотрудник Отдела священник Виталий Полищук.

Поприветствовав гостей, управляющий делами УПЦ выразил удовлетворение фактом визита представителей украинских Церквей из диаспоры и подчеркнул необходимость взаимного общения для лучшего ознакомления с реальной ситуацией в украинском Православии.

Владыка Антоний рассказал, что духовенство и верующие УПЦ остро переживают трагедию разделения украинского Православия. Он отметил важность преодоления этого разделения исключительно каноническим путем. Только в таком случае, по словам митрополита, преодоление раскола будет воспринято как верующими в самой Украинской Православной Церкви, так и всей полнотой мирового Православия. Поэтому общая позиция в этом вопросе украинских канонических Церквей является залогом обретения подлинного церковного единства в Украине.

По мнению митрополита Антония, Церковь в Украине должна прийти к преодолению разделения самостоятельно, путем диалога и обмена мнениями, а потому любое неосторожное вмешательство органов государственной власти и отдельных политиков во внутреннюю церковную жизнь может лишь усложнить этот процесс. Как ректор Киевских духовных школ, владыка Антоний предложил рассмотреть возможные формы академического и другого сотрудничества между УПЦ и украинскими Церквями в диаспоре, что было положительно воспринято гостями.

В свою очередь Предстоятель УПЦ в Канаде Митрополит Юрий от имени своей паствы выразил глубокое сожаление по поводу глубокого кризиса, который продолжается уже более года в Украине и подчеркнул, что одной из целей визита его делегации является молитва за мир и упокой душ тех, кто погиб во время кровопролития в Украине.

Владыка Юрий рассказал также о визите делегации УПЦ в Канаде в Константинополь.

В свою очередь, Первоиерарх УПЦ в США Митрополит Антоний (Щерба) отметил, что украинская православная община, которая находится под его омофором в Соединенных Штатах Америки, также тяжело переживает трагические события в Украине и молится за как можно быстрое объединения всех православных и наступление мира на украинской земле.

Подытоживая разговор, управляющий делами УПЦ отметил, что хоть украинцы проживают по разные стороны океана, однако в ходе общения особенно чувствовалось, что все присутствующие во время встречи одинаково переживают за Украину, ведь для них она является общей Родиной.

По завершении общения стороны обменялись памятными подарками. В частности, Предстоятелю УПЦ Митрополиту Антонию и Предстоятелю УПЦ в Канаде Митрополиту Юрию были подарены экземпляры Пересопницкого Евангелия, факсимильное издание которого было создано по инициативе Украинской Православной Церкви.