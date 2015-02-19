В Киеве наместники монастырей обсудили процесс оказания помощи пострадавшим на Востоке Украины

19 февраля, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний провел встречу с наместниками, игуменьями и представителями монастырей Киевской и Бориспольской епархий.

Перед началом заседания митрополит Антоний представил собранию вновь благочинного по делам монастырей Киевской епархии Преосвященного епископа Фастовского Дамиана, викария Киевской Митрополии УПЦ. Управляющий делами отметил многолетние труды владыки Дамиана на ниве монашеского служения и пожелал Его Преосвященству Божией в несении возложенного на него послушания.

В ходе мероприятия состоялось обсуждение актуальных вопросов жизни монастырей, в частности, их участия в процессе оказания помощи пострадавшим в результате боевых действий на Востоке Украины.

Синодальный информационный отдел УПЦ