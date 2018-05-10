Священники УПЦ отвезли помощь в Мариуполь: Когда узнали, что люди голодные - не могли остаться равнодушными (укр.)

Cвященики з Переяслав-Хмельниччини та Бориспільщини Української Православної Церкви спільно з волонтерами 18 лютого доставили гуманітарну допомогу в Маріуполь.

Протоієрей Геннадій Невмитий, голова Бориспільського єпархіального відділу архітектури та охорони церковних пам'яток розповів, що це вже його четверта поїздка в зону АТО. На цей раз допомога призначена переселенцям з Широкіно, Комінтерну та інших містечок, яких після постійних обстрілів евакуювали у Маріуполь. Також допомогу отримали постраждалі від обстрілів у Маріуполі. Цього разу доставлено 2,5 т. гуманітарного вантажу.

«Коли ми дізналися, що люди знаходяться в неопалених будівлях, голодні - не могли залишитися байдужими. Отримали благословення митрополита Бориспільскої і Броварської єпархії Антонія і почали готуватися до поїздки», - розповідає отець Геннадій.

До справи приєдналися волонтери громадських організацій «Спільна справа» та «Майдан Переяславщини». За словами священика «добра справа має стояти вище всяких політичних амбіцій».

Тому допомогу збирали цілим світом. Один священик дав свій мікроавтобус – він був і водієм. Привезли саме необхідне: консервацію, крупи, олію, цукор. Також передачі від родичів для солдатів.

За словами протоієрея Геннадія військові та переселенці дуже дивувалися спочатку, коли бачили священиків. «Один офіцер на блок-посту навіть попросив зачитати «символ віри». А коли я до половини прочитав і попросив його продовжити, він відійшов до мене», - посміхається отець Геннадій.

Священик переконаний, що місіонерський рух церкви, особливо у скрутні часи, потрібно розвивати активніше.

«Ми повинні бути там» - зазначає він. - «На передовій дуже мало священиків, і коли ми приїжджаємо до них безпосередньо, а не сидимо у штабі, солдати підходять самі, просять благословити їх, розбирають іконки, пояси. Як сказав мені один військовий: «На війні невіруючих немає».

Протоієрей Геннадій вважає, що у зону АТО потрібно “командирувати” священиків, як для роботи із військовими, так і для підтримки звичайних мирян аби завоювати їх довіру справами.

Валентина Крицька - для «УНІАН-Релігії».