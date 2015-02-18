В Риге состоялся Собор Латвийской Православной Церкви

16 февраля в рижском храме в честь Всех святых состоялся Собор Латвийской Православной Церкви, в котором приняли участие митрополит Рижский и всея Латвии Александр, епископ Даугавпилсский и Резекненский Александр, клирики и миряне Латвийской Церкви.

Собор Латвийской Православной Церкви одобрил деятельность Синода Церкви и его отделов и принял постановление о деятельности в межсоборный период, отметив, что члены Собора возносят неустанные молитвы Пастыреначальнику Господу Иисусу Христу и благодарят Его за милость к Церкви и народу Божию и за сохранение Церкви в дни усиливающихся внешних соблазнов и искушений, сообщает официальный сайт ЛПЦ.

Особое внимание делегаты Собора уделили проблемам духовно-нравственного воспитания и работе с молодежью. Также обсуждалась деятельность епархиальных отделов Рижской и Даугавпилсской епархий.

Говоря о внутрицерковной дисциплине, митрополит Александр, в частности, сказал: «Наша Латвийская Православная Церковь, так много делающая для консолидации общества на основе традиционных христианских ценностей, была, есть и должна оставаться целостной, сплоченной, единой. Сохранить это единство — наша прямая цель и непосредственная задача. Сохранить веру и Церковь и передать нашим детям и внукам — вот дело, которое должно непременно совершаться каждым православным верующим человеком».

Седмица.Ru