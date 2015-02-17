В УНИАН 19 февраля УПЦ презентует «Миссию милосердия и примирения»

19 февраля в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится презентация официальной программы Украинской Православной Церкви по оказанию помощи пострадавшим от военных действий в Украине «Миссия милосердия и примирения».

Присутствие УПЦ на всей територии Украины как самой многочисленной конфессии, позволяет через церковные приходы быстрее выявить нуждающихся и быстрее им помочь. Эта Программа закладывает основу и создает условия для примирения всего украинского общества. Церковь призывает к сотрудничеству всех неравнодушных.

В пресс-конференции примут участие:

Председатель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Владислав Диханов.

Директор Департамента культуры исполнительного органа Киевского городского совета Диана Попова.

Директор благотворительного фонда «Фавор» Даниил Колесников.

Журналист, координатор волонтерской группы «Тельняшки» Александр Иваницкий.

Представитель Координационного совета по вопросам восстановления государственности на Донбассе (участник уточняется).

Представитель Департамента социальной политики КГГА (участник уточняется).

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