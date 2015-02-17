Слово управляющего делами УПЦ на встрече Президента Украины с главами Церквей 17 февраля (укр.)

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Перш за все, хотів би висловити Вам вдячність за те, що у нелегкий для нашої Української держави час Ви знайшли можливість зустрітись з представниками Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій. Уже більше 20 років ми живемо в незалежній, демократичній та суверенній державі, але й досі державно-церковні відносини обтяжуються негативною спадщиною атеїстичного богоборчого періоду та донині містять багато не вирішених проблем. Проте, останні трагічні події в Україні, поставили спільне першочергове завдання як перед Державою, так і перед Церквою – відновлення миру та збереження цілісності нашої Батьківщини.

Останні дні наша увага була прикута до складного переговорного процесу, який закінчився підписанням нових домовленостей у Мінську. Мільйони православних віруючих чекали на результати перемовин. На жаль, ми бачимо, що попри надзвичайні зусилля, які доклали до пошуку компромісу і Ви особисто, і лідери провідних європейських країн, силове протистояння на Сході України триває, зокрема у Дебальцево, де продовжують гинути люди. Тим не менше, ми сподіваємося, що нові Мінські домовленості стануть фундаментом для відновлення миру в Україні.

Користуючись нагодою, хотів би особливо завірити Вас, пане Президенте, що Українська Православна Церква підтримує Ваші миротворчі ініціативи. Наша Церква послідовно виступає за мир в Україні, за територіальну цілісність та єдність нашої Батьківщини. Про це неодноразово говорилося як в заявах від імені Священного Синоду УПЦ, так і у виступах офіційних осіб нашої Церкви.

Релігійні громади Української Православної Церкви діють в усіх регіонах України, в тому числі і в Криму. Зокрема, на території Донецької та Луганської областей діють п’ять єпархій нашої Церкви, до складу яких входить понад 1 100 храмів та 17 монастирів. В них несуть служіння близько 1 100 священнослужителів та понад 350 ченців. Як повідомляють у своїх рапортах правлячі архієреї Донецької, Луганської, Горлівської, Сєвєродонецької та Ровеньківської єпархій, на початок 2015 року внаслідок бойових дій у цих єпархіях знищено 9 храмів Української Православної Церкви. Ще 77 храмів зазнали пошкоджень.

До складу Української Православної Церкви входять люди різних національностей та різних політичних уподобань. Ми дуже гостро відчуваємо настрої суспільства у різних регіонах. Тому, формуючи офіційну позицію нашої Церкви, ми маємо враховувати неоднорідність нашої пастви. Наша головна мета – не допустити посилення протистояння в українському суспільстві. Ми вважаємо, що різкі висловлювання релігійних лідерів, або втручання їх в політичну сферу, можуть призвести лише до загострення суспільних протиріч. Тому наша Церква завжди намагається берегти єдність у різноманітності. Ми відкриваємо дорогу до Бога для усіх, хто її шукає, незважаючи на їх політичні уподобання.

З жалем змушені констатувати, що останнім часом ми неодноразово стикалися зі спробами порушити міжконфесійний мир в Україні. Зокрема, у Рівненській, Київській, Львівській, Тернопільській, Волинській, Черкаській областях здійснено спроби силового протизаконного захоплення парафій Української Православної Церкви. На даний момент зафіксовано захоплення 20 парафій нашої Церкви. Ще на 8 парафіях зберігається вкрай напружена ситуація. Прикро, що усе це відбувається з фактичної згоди органів місцевої державної влади. Користуючись безкарністю, в ці делікатні питання втручаються і представники окремих політичних партій. Такі процеси не тільки порушують релігійний мир в нашій країні, але й несуть в собі загрозу для безпеки держави. Вважаємо, що керівництву країни слід звернути на це особливу увагу.

Українська Православна Церква завжди перебувала і перебуває зі своїм народом. І сьогодні, варто зазначити, у нашій Церкві активно проводиться соціально-гуманітарна робота. У зв’язку з військовими діями на Сході України у наших храмах проводиться збір коштів та гуманітарної допомоги. Лише в Києві організовано три накопичувальних склади. На території Києво-Печерської Лаври організовано Центр гуманітарної допомоги, де регулярно отримують допомогу переселенці з зони бойових дій. Наші священики та парафіяни беруть активну участь у звільненні полонених та організації вивозу людей з подальшим їх розселенням в межах міста Києва, Київської, Житомирської, Полтавської, Миколаївської областей. З різних єпархій УПЦ постійно відправляються вантажі допомоги для української армії та мирних жителів. Варто зазначити, що лише ліками та медичним обладнанням було надано допомогу на суму понад 2 млн. грн., крім того було зібрано та передано 1 млн. 200 тис. тон продуктів харчування, одягу та речей першої необхідності.

Проте часто подібні дії залишаються непоміченими для суспільства, а в ЗМІ розповсюджуються завідомо неправдиві або перекручені факти щодо УПЦ. Складається враження про ведення свідомої інформаційної війни проти УПЦ.

Сьогодні суспільство потребує консолідованості, а відтак будь-які намагання поділити українців на «своїх» та «чужих» є неприпустимими. Історія свідчить, що перемагають і залишаються на сцені історії лише ті народи, які є внутрішньо згуртованими. Переконаний, що тільки консолідація всіх здорових сил суспільства здатна принести перемогу та єдність нашому народу. А тому штучний поділ народу України – це шлях до хаосу та нестабільності.

Нині наша Церква активно працює над організацією візиту до Києва представницької делегації (12 осіб) Всесвітньої Ради Церков з Женеви. Цей візит заплановано на 18-19 березня 2015 року. Всесвітня Рада Церков, заснована в Амстердамі у 1948 році, є впливовою міжнародною організацією, яка сьогодні об’єднує 348 християнських конфесій різних традицій з різних країн світу. В часи «холодної війни» Всесвітня Рада Церков була свого роду «церковною ООН». Вона була площадкою, через яку підтримувались ті контакти, які неможливо було підтримувати на політичному рівні.

Метою візиту делегації Всесвітньої Ради Церков є ознайомлення з ситуацією в Україні та вивчення можливостей її сприяння в подоланні кризи в нашій країні. Ця делегація матиме зустріч з членами нашої ВРЦіРО. З огляду на це, просив би також і Вас, пане Президенте, розглянути можливість зустрічі з керівництвом Всесвітньої Ради Церков. Відповідний лист ми вже надіслали до Вашої Адміністрації.

Вважаємо, що така зустріч могла би бути корисною як в питанні надання гуманітарної допомоги конфесіями-членами Всесвітньої Ради Церков, так і в плані підтримки культурно-гуманітарних ініціатив України на міжнародній арені зі сторони цієї організації.

На сам кінець хотілося б торкнутися ще однієї важливої теми. Українська Православна Церква стурбована ліквідацією Національної експертної комісії з питань захисту моралі. Ми вважаємо, що в Україні повинен існувати орган, який би здійснював контроль за недопущенням дій в публічній сфері, які б наносили шкоду суспільній моралі.

Якщо Національна експертна комісія виконувала свої функції неефективно, чи, як аргументували депутати Верховної Ради, не мала належних повноважень і через це не мала впливу на прийняття рішень, то було б доцільним розглянути можливість створення іншого органу з належними повноваженнями. Для нас не стільки важливо, щоб збереглася саме така комісія, скільки те, щоб існував орган, який би відповідав за сферу суспільної моралі.

Сьогодні в усіх храмах Української Православної Церкви за кожним богослужінням підноситься молитва за мир в Україні. Ми не перестаємо просити Бога, аби Він змилостивився над нами та послав довгоочікуваний мир.

Віримо, що з Божою допомогою ми зможемо усі разом знайти вихід з тієї важкої кризи, в якій опинилася сьогодні наша Батьківщина.