Священный Синод УПЦ утвердил иконописный образ св. Петра Калнышевского

В декабре 2014 года Священный Синод Украинской Православной Церкви рассмотрел рапорт председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых архиепископа Херсонского и Таврического Иоанна, на основе которого благословил местное прославление и почитание в пределах Запорожской епархии УПЦ как местночтимого святого последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (+1803), сообщает «Православіє в Україні».

Также были утверждены проекты тропаря, кондака, молитвы святому и его иконописного изображения.

Иконописный образ св. прав. Петра Калнышевского создали запорожские иконописцы, в частности, Анастасия Иваненко (начальный проект).

Коррективы вносил Священный Синод УПЦ и лично Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Образ утвержден Предстоятелем и Священным Синодом УПЦ.

Последний атаман Запорожской Сечи будет канонизирован в 2015 г. Точная дата канонизации ещё не согласована.

Память праведного Петра Калнышевского будет совершаться 31 октября/13 ноября (старый/новый стиль), в день его преставления.