Делегация православной молодежи из Украины приняла участие в фестивале «Братья» на Святой Земле

С 2 по 9 февраля на Святой Земле проходил XVI Международный православный молодежный фестиваль «Братья».

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия делегацию православной молодежи из Украины возглавил председатель Синодального отдела УПЦ по делам молодежи епископ Обуховский Иона.

Путешествие началось со святых мест Галилеи - родины Спасителя. Участники фестиваля посетили города Назарет, Капернаум, Кану Галилейскую; взошли на гору Фавор, побывали на месте приумножения хлебов и рыб, совершили прогулку на лодках по Геннисаретском озеру.

Затем фестиваль двинулся на юг Израиля - в Иудею. Молодежь посетила храм Рождества Христова в Вифлееме, монастырь св. Саввы Освященного, монастырь преподобного Герасима Иорданского.

В Иеруcалиме состоялась встреча участников фестиваля с Патриархом Иерусалимским Феофилом III. Затем паломники побывали у реки Иордан, а в субботу вместе помолились во время Божественной литургии в храме святой Фотинии самарянки на месте колодца Иакова в городе Наблус.

Отдельный день был посвящен поклонению святыням Иерусалима. Молодые люди побывали в храме святой Марии Магдалины в Гефсимании, где поклонились мощам преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары, прошли Крестным путем Спасителя, поклонились Гробу Господню и Гологофе.

В ночь на воскресенье, 8 февраля, все участники молились у Гроба Господня. Архиерею Иерусалимской Церкви сослужил епископ Обуховский Иона. За богослужением участники фестиваля причастились Святых Христовых Таин и преподнесли особые молитвы за мир в Украине.

Синодальный информационный отдел УПЦ