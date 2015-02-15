Предстоятель УПЦ посещает Черновицко-Буковинскую епархию

15 февраля, в Неделю мясопустную, о Страшном суде, и праздник Сретения Господня, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в женском монастыре святой праведной Анны на Анниной горе вблизи города Вашковцы на Буковине. Его Блаженству сослужили представители духовенства обители и Черновицко-Буковинской епархии.

Перед Литургией Предстоятель совершил чин освящения домового храма в честь великомученика Пантелеимона в одном из монастырских корпусов.

После чтения Святого Евангелия Его Блаженство обратился к буковинской пастве со словами проповеди. Вспоминая историю праздника Сретения Господня, Блаженнейший владыка отметил: «Каждый человек должен отдать, посвятить себя Богу, то есть подчинить себя тому закону, который Бог подарил нам. Церковь всегда напоминает, что человек призван для высокой цели, для того, чтобы жить вечно с Богом. Земная жизнь, какой бы она ни была - счастливой или несчастной - всегда завершается, а жизнь, к которой Церковь готовит человека, не имеет конца».

Призывая каждого беречь мир в своей душе, что должно стать залогом сохранения мира во всей Украине, Его Блаженство подчеркнул: «Церковь свидетельствует людям, что они должны жить в мире друг с другом, потому что мы являемся детьми Одного Бога, которым нечего делить на этой земли».

Синодальный информационный отдел УПЦ