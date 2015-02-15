Патриарх Кирилл совершил особую молитву о мире в Украине

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в воскресенье, в первый день прекращения огня, особую молитву о мире в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Патриаршая литургия, посвященная празднику Сретения Господня, прошла в московском Сретенском монастыре, где собирается одна из самых многочисленных христианских общин столицы.

Молитва о мире в Украине совершается по указу патриарха Кирилла с лета за каждой литургией во всех храмах Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл призвал христиан провести в глубокой молитве Великий пост, который наступает после масленичной недели. "Пусть предстоящий Великий пост поможет нам укрепиться в мысли, что только изменением своей внутренней жизни, прощения Богом грехов мы сподобимся встречи со Христом в веке грядущем", - сказал патриарх Кирилл после литургии.