В Донецке откроется выставка, посвященная Святителю Луке Крымскому

16 февраля в 12.00 часов в ХВЦ «Арт-Донбасс» г. Донецка будет открыта выставка, посвященная жизни и деятельности Святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого) — выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, сообщает сайт Донецкой епархии УПЦ.

Материалы выставки подробно познакомят посетителей с биографией святителя Луки, его медицинской деятельностью и церковной жизнью. В экспозиции использованы фотоматериалы, воспоминания современников, мемуары Святителя.

Главными и ценными на выставке будут подлинные рукописи архиепископа Луки 1947-1951гг. (предоставлены настоятелем храма Святителя Луки Крымского в г. Донецке протоиереем Владимиром Швецовым) и иконы Святителя Луки современных иконописных мастерских.

Живописные полотна для экспозиции предоставлены музеем города Донецка, художниками Донецка – Г.Жуковым, В.Евдокимовым, И.Южанковым, Н.Кривопустовым, Т.Комендант, Т.Маловичко и др. Редкие книги по медицине предоставил Донецкий медицинский университет.

Выставка подготовлена при содействии Донецкой епархии УПЦ, совместно с галереей «Искусство и милосердие» г. Севастополь и Донецким краеведческим музеем, будет открыта до конца марта. Полная информация на сайте: artdonbass.com.ua.