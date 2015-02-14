Студенты КДАиС помогают пострадавшим на Востоке Украины

14 февраля, по благословению управляющего делами Украинской Православной Церкви, ректора Киевской духовной академии и семинарии митрополита Бориспольского и Броварского Антония, студенты КДАиС совместно с сотрудникам Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам оказали помощь людям, пострадавшим вследствие боевых действий на Востоке.

Каждую субботу со склада на территории Киево-Печерской лавры переселенцам из Луганской и Донецкой областей раздают продукты питания, медикаменты, средства гигиены.

Получить помощь приходит более 200 человек с детьми.

Студенты духовной школы помогли сотрудникам отдела с выдачей переселенцам гуманитарной помощи.

Также, для людей, пришедших в тот день за помощью, в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы студентами КДА в священном сане был совершен молебен о мире в Украине.

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