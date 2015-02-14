На территории Киево-Печерской лавры открылась Сретенская выставка, приуроченная к Великому празднику Сретения Господня.

Все желающие приняли участие в молебне "перед началом всякого доброго дела" испросив помощи Божией содействующей в их трудах по слову Апостола «все делайте во славу Божию» (1Кор.10:31).

Молитвенное последование провели кураторы Организационного отдела обители при пении хора КДА. В конце молебна насельник обители поздравил молящихся с открытием выставки. Батюшка пожелал им помощи Божьей в честном исполнении своих обязанностей, а также призвал делиться любовью с посетителями выставки.

На «Сретенской» выставке представлен большой ассортимент церковной и промышленной продукции: иконопись, духовно-нравственная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторической и богословской направленности, изделия традиционного народного ремесла, продукция из ткани, монастырские травяные лечебные сборы, продукты пчеловодства.

Выставка проходит до 22 февраля включительно, часы работы: с 9 до 19 часов ежедневно. Вход свободный.

Официальный сайт Киево-Печерской лавры