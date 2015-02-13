Митрополит Антоний: Сретение - встреча вселенского масштаба

Чему может научить современника событие встречи ветхозаветного старца и новозаветного Богомладенца? Иконы, фрески, стихи, множество произведений искусства посвящены Сретению, в чем их особенность?

"Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко..." – каждую вечерню слова Симеона Богоприимца читаются на службе – о чем они напоминают нам вновь и вновь?

Об этом и многом другом рассказал в интервью Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Эта великая Встреча Творца со своим творением учит нас верности и терпению

— Сретение Господне — один из двунадесятых праздников, и, пожалуй, самый загадочный, понимание которого требует глубинного проникновения в библейскую историю. Почему встреча благочестивого старца Симеона с Богомладенцем Христом в Иерусалимском храме стала великим христианским праздником?

— В образе ветхого старца Симеона нашли свое выражение многовековые чаяния всего человечества. Об этом томительном ожидании Спасителя апостол Павел говорит, что «вся тварь совокупно стенает и мучится»(Рим. 8, 22). И мы понимаем, какой долгий и многотрудный путь совершило ветхозаветное человечество от закрытых врат потерянного рая до радостной минуты встречи с Тем, Кто должен положить конец этому страшному разделению между Небом и землей, между Богом и человеком.

Думаю, не нужно объяснять, что означает для человека радость встречи после долгой разлуки. Усталость долгого ожидания, вера в исполнение пророчеств, длительный томительный путь жизни, и вот, наконец, – встреча. Мессия, Спаситель человеческого рода на трепетных руках седого старца. Это встреча двух эпох, двух миров – Ветхого и Нового – это самая главная и долгожданная встреча в истории человечества.

Эта великая Встреча Творца со своим творением содержит в себе важный урок для каждого из нас. Она учит нас верности и терпению. Вера Ветхозаветных праведников, преданность Божественным обетованиям, исполнившимся в тот святой день, свидетельствует, что слово Божие всегда истинно, и Его любовь к человеку безгранична. Нужно только уметь ждать и верить.

Когда смотришь на икону “Сретение” мастерской Андрея Рублева, чувствуешь: Небо стало ближе

— Показать и прямой, и высший смысл события старалось не одно поколение иконописцев, живописцев, поэтов. Например, икона «Сретение», мастерская Андрея Рублева, 1408г. Здесь, на мой взгляд, удалось передать и прямой, и высший смысл события.

— Не случайно икона в православной церкви называется богословием в красках. Творчество преподобного Андрея Рублева и его учеников яркое тому подтверждение. Образы, написанные этим великим подвижником и колоссально одаренным человеком, вот уже более шестисот лет освящают наш мир своим неземным светом.

Один писатель сказал, что настоящий художник должен своим искусством превращать эту плачевную землю в преддверие Неба. И каждый раз, когда мы любуемся красотой иконописных ликов на древнерусских иконах, молимся перед ними, то отчетливо понимаем и чувствуем, что Небо стало ближе к нам.

Икона «Сретение» поражает своей монументальностью и, одновременно, лаконизмом композиционного решения. Ее особый иконографический язык, действительно, передает глубокий богословский смысл изображенного события. Потому что истинное богословие – это не слова и формулировки, а вера и жизнь.

Через свое творчество великие древнерусские иконописцы передали нам свой духовный опыт. Они открыли нам то, что сами чувствовали в своем сердце. Прекрасный духовный мир автора живет в его творчестве, открывая человечеству красоту мира горнего. В этом и заключается непреходящее значение великого духовного и культурного наследия преподобного Андрея Рублева и древнерусских иконописцев.

Разнообразие жанров, подаривших миру бессмертные шедевры, свидетельствует о том, какое важное место занимало христианство в умах и сердцах людей

— А возьмем, к примеру, фреску Капеллы дель Арена «Сретение» Джотто, художника Проторенессанса.

— Эта фреска по-своему прекрасна. Я против того, чтобы противопоставлять друг другу различные эпохи, стили, жанры и течения в искусстве. В произведениях Ренессанса своя удивительная красота и гармония, свой особый язык и индивидуальный подход к видению мира.

Конечно, если говорить честно, данное произведение искусства вызывает у меня только лишь эстетическое чувство. В то время, как творчество преподобного Андрея Рублева – это, в первую очередь, духовность и Божественное откровение, выраженное в его великом таланте.

Христианская культура воистину многогранна и разнообразна. Множество различных жанров и направлений, подаривших миру бессмертные шедевры, свидетельствуют о том, какое важное место занимало христианство в умах и сердцах людей и какую огромную роль оно сыграло в формировании нашей цивилизации.

Наша задача — сохранить наследие христианского мира, не потерять эту важную нить, которая связывает нас с истоками нашей культуры и истории.

«Сретении» И.Бродского – это поэтическое переложение евангельского повествования, пропущенное через призму таланта поэта

— В честь праздника Сретение поэт Иосиф Бродский, живший в Петербурге неподалеку от храма святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, в марте 1972 года написал своё удивительное стихотворение «Сретение». Приведу четверостишие из стихотворения:

...И старец воспринял младенца из рук

Марии; и три человека вокруг

младенца стояли, как зыбкая рама,

в то утро, затеряны в сумраке храма...

- Удалось ли Бродскому показать высший смысл праздника в своём стихотворении? Близко ли Вам творчество Бродского?

— Поэзия Иосифа Бродского настолько же прекрасна, насколько и необычна. Меня всегда удивляло умение этого автора в столь особенном ракурсе раскрывать глубокую философскую суть вещей, не впадая при этом в пафос. Талант Бродского – говорить о высоком просто и ненавязчиво. «Сретенье» я впервые прочитал в студенческие годы, несмотря на то, что найти творчество Бродского в те годы было фактически невыполнимой задачей. Стихотворение произвело на меня огромное впечатление. Оно, несомненно, выделяется из всего корпуса библейских стихов поэта своей проникновенностью.

Примечательно, что его содержание абсолютно точно следуют первоисточнику – Евангелию. Я думаю, поэт не ставил перед собой задачу показать именно высший смысл праздника в этом стихотворении. Наверное, этого в данном случае и не требуется. Главное — что ему удалось передать особую атмосферу великой Встречи Бога и человека.

«Сретение» – это поэтическое переложение евангельского повествования, которое поэт пропускает через призму своих чувств и удивительного таланта. Читая это стихотворение, понимаешь – так бьется сердце поэта.

Прав. Симеон в молитве «Ныне отпущаеши» исповедует радость — время ожидания окончено

— Можно ли назвать встречу Симеона с младенцем Христа - переменой закона? Симеон олицетворяет Ветхий завет, а Христос есть Новый завет. И слова Симеона: "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко..." – можно понимать не только буквально, но и как добровольную перемену каждого из нас. Так ли это?

— Событие Сретения, действительно, отмечает границу между Ветхим и Новым Заветами. Настало, наконец, время, когда Ветхий Завет с его прообразами и обрядовыми установлениями должен уйти, уступив место новозаветным свершениям. И вот, праведный Симеон в молитве «Ныне отпущаеши» исповедует радость по поводу окончания времени ожидания.

Святитель Кирилл Иерусалимский в гомилии на праздник Сретения пишет:«Да радуется Адам, чрез Симеона ко Христу говорящий: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром» (Лк. 2, 29); ныне разрешаешь меня от вечных уз; ныне разрешаешь меня от тления; ныне разрешаешь меня от смерти; ныне разрешаешь меня от печали, о Сыне мой и Боже!»

Молитва святого Симеона Богоприимца поется или читается на каждой вечерне, чтобы уходящий день напоминал каждому верующему о вечере его жизни, который закончится исходом из этой временной жизни. Надо прожить жизнь в мире с Богом и исполнении евангельских заповедей, чтобы, как святой старец Симеон, с радостью встретить нескончаемый светлый день в Царствии Небесном.

Сретение возвещает нам великую радость: Бог среди людей

И люди, которых сроднил друг с другом приход Бога, с великой радостью почитают событие, ставшее одним из величайших моментов истории спасения мира.

Архимандрит Рафаил (Карелин) очень поэтично описывает значение этого события: «В день Сретения Бог, невидимо пребывающий в храме Своей благодатью, видимо вошел в него. Закрываются последние пророческие книги. Ветхий Завет уступает место Новому Завету. Так бледнеют и меркнут алмазные звезды – краса ночного небосвода – в лучах восходящего солнца. Скоро будет разрушен Иерусалимский храм, но от его основания, как молодые побеги от корня, раскинутся по всей земле христианские общины».

С этим праздником у меня связано ожидание весны, некие надежды на новую жизнь нашего общества

— Что самое главное для Вас в этом празднике? Что связано с этим праздником? Может, есть какие-то особые традиции?

— С этим праздником у меня связано ожидание весны, некие надежды на новую жизнь нашего общества. Сретение – это еще и напоминание о нашей личной встрече с Богом, которая должна состояться в жизни каждого из нас. Мы живем в ожидании этой встречи и в Церкви мы находим все, что приближает эту радость, делает ее реальностью, дает нам силы на новую жизнь в единстве с Богом, в мире и единомыслии с ближними.

Также с этим праздником связана традиция освящать в храмах свечи. Очевидно, эта традиция возникла в ознаменование слов праведного Симеона Богоприимца, который называет Богомладенца «Светом во откровение языков» (Лк. 2, 30-31). Принесенные в этот день домой сретенские свечи возжигают во время молитвы.

Главное для нас в этот день — посетить храм, исповедаться, причаститься и от всей души помолиться Господу Иисусу Христу и Его Пречистой Матери за себя и своих близких, за мир в Украине.

Всех православных верующих я от всей души поздравляю с этим замечательным праздником и желаю мирного неба над головой и духовной радости в душе. Пусть Бог хранит наш народ и «благословит люди Своя миром» (Пс. 28, 11).

Наталья Горошкова, Валентина Гордийчук, "Православная жизнь".