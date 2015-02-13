На тайском острове Чанг освящен храм во имя преподобного Сергия Радонежского

12 февраля, в день празднования собора Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, на острове Чанг (провинция Трат Королевства Таиланд) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси состоялось великое освящение храма преподобного Сергия Радонежского, сообщает Мospat.Ru .

Храм был заложен в честь празднования 700-летия Игумена земли Русской; благодаря милости Божией и сугубому попечению соотечественников о прославлении сего великого угодника Божия церковь удалось возвести в течение юбилейного года.

Чин освящения и первую Божественную литургию в новоосвященном храме совершил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, которому сослужили несущие пастырское послушание в Королевстве Таиланд клирики Русской Православной Церкви, а также клирик Спасского кафедрального собора Пятигорска протодиакон Димитрий Куба.

По окончании богослужения архиепископа Феофилакта тепло приветствовал представитель РПЦ в Таиланде архимандрит Олег (Черепанин). В ответном слове иерарх поздравил всех собравшихся с появлением еще одного православного храма на земле Сиама. На молитвенную память архиепископ Феофилакт передал храму полный комплект священнического облачения.

Глава РПЦ удостоил высоких наград Церкви ряд людей, потрудившихся в деле распространения проповеди Православия и храмостроительства на тайской земле. Владыка Феофилакт вручил председателю Фонду Православной Церкви в Таиланде протоиерею Даниилу Ванна медаль преподобного Сергия Радонежского, награды были также вручены ктиторам храмов: А. Бибе − орден преподобного Серафима Саровского (III степени), М. Ильину − медаль Славы и Чести (I степени).