Вооруженное противостояние в Украине не вызвано никакими межрелигиозными недоразумениями, как это было в Сербии - Посол

Вооруженное противостояние в Украине не вызвано никакими межрелигиозными или межэтническими трениями, как это было в Сербии, и от того еще тяжелее. Такое мнение высказал Посол Республики Сербия в Украине господин Раде Булатович 12 февраля на встрече с управляющим делами Украинской Православной Церкви митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием в Киево-Печерской лавре.

Булатович подчеркнул, что война на территории Украины для него лично является второй в его жизни военной трагедией после гражданской войны в бывшей Югославии.

«Мы подобное пережили в Сербии, и сегодня мы во второй раз переживаем это вместе с вами», - подчеркнул господин Посол.

В то же время, господин Посол отметил, что украинский народ - братский народ для сербов, а также положительно отозвался о позиции и заявлении Папы Римского Франциска относительно событий в Украине.

Господин Булатович также поблагодарил владыку Антония, как ректора Киевских духовных школ, за принятие на обучение студентов из Сербии.

Митрополит Антоний рассказал гостю о традиционно теплых отношениях между единоверными украинским и сербским народами. Как ректор Киевских духовных школ, митрополит Антоний упомянул о том, что многие сербы учились в Киеве и впоследствии становились священниками, архиереями и даже Предстоятелем Сербской Православной Церкви.

Коснувшись современного положения в Украине, владыка Антоний положительно оценил декабрьское заявление Министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, в котором сербский чиновник поддержал территориальную целостность Украины.

Управляющий делами УПЦ также проинформировал господина Посла о многочисленных случаях нарушения прав верующих, рассказав о силовых захватах и попытках поджогов храмов Украинской Православной Церкви. Особое внимание было акцентировано на попытках некоторых сил разжечь в середине государства определенный межконфессиональный конфликт, что могло бы стать большой опасностью для украинского общества во времена глубокого кризиса.

Дипломатическому представителю Сербии, который с 1 января 2015 года перенял председательство в ОБСЕ, были переданы соответствующие информационные материалы, свидетельствующие о нарушении прав верующих УПЦ.

По завершении встречи стороны обменялись памятными подарками.

По материалам официального сайта УПЦ