Попытки захвата храмов УПЦ нарушают логику мирных инициатив Минска - спикер РПЦ

Попытки захвата храмов Украинской Православной Церкви нарушают логику мирных инициатив Минска. Такое мнение высказал председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда.

Как сообщает пресс-служба отдела, Легойда подчеркнул, что неприкосновенность храмов в Украине – важная характеристика развития мирного процесса.

Представитель РПЦ выразил обеспокоенность сообщениями о захвате Крестовоздвиженского храма в селе Большая Севастьяновка Черкасской области 12 февраля.

«Убежден, что попытки захвата храмов нарушают логику мирных инициатив Минска, вселивших надежду на мир в сердца многих миллионов людей», ‑ подчеркнул В.Легойда.

Также он выразил мнение, что "гражданский мир на Украине неотделим от прекращения раздоров и нестроений, выражением которых является в том числе насилие в отношение канонических храмов, о чем представители Церкви неоднократно заявляли".

«В храмах канонической православной Церкви на Украине нет, и не может быть угрозы чему бы то ни было. Это ложное восприятие, выращенное злобой и ненавистью последнего времени. И ради ожидаемого всеми мира очень важно от него отказаться», ‑ заключил председатель СИНФО РПЦ.