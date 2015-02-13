В Уманской епархии УПЦ представители радикальных группировок препятствуют верующим попасть в храм

По сообщению Уманской епархии УПЦ, 12 февраля после Божественной литургии группа людей в камуфляжной форме с нашивками «Правый сектор» заблокировала Крестовоздвиженский храм в с. Большая Севастьянивка Христиновского района Черкасской области

.Этим противоправным действиям предшествовало так называемое «вече», на котором люди, которые не являются жителями села и не имеют отношения к сельскому приходу, прибегли к откровенным оскорблениям в адрес верующих Украинской Православной Церкви.

Лица в камуфляжной форме насильно вытолкали благочинного Христиновского района прот. Василия Миханчук, не предоставив ему возможности выразить свое видение ситуации.

Зато организаторы «вече» запугиваниями заставляли местного священника перейти к расколу. После этого они поставили возле храма собственную охрану и не пустили верующих.

Следует отметить, что Крестовоздвиженский храм в с. Большая Севастьянивка течение 25 лет строил его неизменный настоятель прот. Иоанн Стець.

Представители сельсовета самоустранились от предотвращения противоправных действий заезжих радикалов, чем потворствовали разжиганию еще одного очага межконфессиональной вражды.

Синодальный информационный отдел УПЦ