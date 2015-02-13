В Уманской епархии УПЦ представители радикальных группировок препятствуют верующим попасть в храм
По сообщению Уманской епархии УПЦ, 12 февраля после Божественной литургии группа людей в камуфляжной форме с нашивками «Правый сектор» заблокировала Крестовоздвиженский храм в с. Большая Севастьянивка Христиновского района Черкасской области
.Этим противоправным действиям предшествовало так называемое «вече», на котором люди, которые не являются жителями села и не имеют отношения к сельскому приходу, прибегли к откровенным оскорблениям в адрес верующих Украинской Православной Церкви.
Лица в камуфляжной форме насильно вытолкали благочинного Христиновского района прот. Василия Миханчук, не предоставив ему возможности выразить свое видение ситуации.
Зато организаторы «вече» запугиваниями заставляли местного священника перейти к расколу. После этого они поставили возле храма собственную охрану и не пустили верующих.
Следует отметить, что Крестовоздвиженский храм в с. Большая Севастьянивка течение 25 лет строил его неизменный настоятель прот. Иоанн Стець.
Представители сельсовета самоустранились от предотвращения противоправных действий заезжих радикалов, чем потворствовали разжиганию еще одного очага межконфессиональной вражды.