В РПЦ сделали официальное заявление в в отношении Петрина, обвиняемого в госизмене

Синодальный информационный отдел РПЦ сделал заявление в связи с судебным разбирательством в отношении Е.Петрина, ранее работавшего в Отделе внешних церковных связей.

"Евгений Петрин, выпускник юридического вуза, в прошлом – военнослужащий, в 2013 году обратился с прошением о приеме в Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, заявив о знании иностранных языков и желании приносить пользу Церкви через работу в ОВЦС. Священнослужителем никогда не являлся.

Скоро выяснилось, что качество работы Е. Петрина не соответствует требованиям ОВЦС. В начале июня 2014 года он подал прошение об увольнении по собственному желанию, которое было удовлетворено.

В сфере внимания правоохранительных органов Е.Петрин, как явствует из комментария пресс-службы Лефортовского районного суда о предъявленной ему статье обвинения, оказался в связи с этапом его жизни, предшествовавшим поступлению на работу в ОВЦС", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Е.Петрин обвиняется в России в госизмене.