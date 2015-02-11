Обращение Предстоятеля УПЦ к годовщине событий на Майдане 18-21 февраля 2014

Дорогие братья и сестры!

Уважаемые соотечественники!

В дни поминовения всех жертв кровавого расстрела на Киевском Майдане хочу обратиться ко всем верным чадам Украинской Православной Церкви, а вместе с ними и ко всем, кому небезразлична судьба Украинского Государства. Во время огненных испытаний нашей Родины мы приносим Богу в молитвах нашу печаль и горе. Год назад весь мир взволновали события, которые именно здесь, в Киеве, унесли жизни более сотни наших соотечественников.

Их жертва положила начало еще большей трагедии, которая сделала прошлый год кровавой страницей украинской истории. Мы вместе с тысячами вдов и сирот, вместе с безутешными матерями лучших сынов Украины, которые полегли на востоке нашей Родины, вместе со всеми нуждающимися и искалеченными, вместе со всеми, кто потерял свой дом, умоляем Бога прибавить мудрости и христианской любви всем, от кого зависит прекращение этого ужасного кровопролития. Мы неустанно молим Бога принести на Украинскую землю долгожданный мир. От имени тысячелетней Украинской Православной Церкви я призываю всех, кто называет себя христианином, немедленно прекратить убивать друг друга. Ведь жертвами боевых действий ежедневно становятся десятки ни в чем не повинных мирных жителей, женщин, стариков, и наиболее жуткое - безгрешных детей.

Через несколько дней Церковь начнет отмечать неделю Масленицы. Обычно украинцы в эти дни в веселье ожидают наступления Великого Поста. Однако помня о кровавой трагедии на Майдане, годовщина которой приходится на неделю Масленицы, помня о тысячах погибших за прошлый год на востоке Украины, помня о том, что и сегодня, а может, и в данный момент там не перестают гибнуть люди Украинская Православная Церковь отменяет все праздничные мероприятия, которые традиционно проводились в это время года.

Я обращаюсь к представителям культуры и искусства, к средствам массовой информации, обращаюсь ко всем соотечественникам присоединиться к этой инициативе. Сейчас не время для развлечений и веселья. Сейчас время молитвы и поста, время искупления грехов ради будущего нашей Украины и ее потомков.

+ ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ