В пещерах Киево-Печерской лавры отслужен молебен для маленьких паломников

Киево-Печерская обитель всегда радушно принимает маленьких паломников. Накануне Всемирного дня больного монастырь посетили дети из общественной организации «Звоны Чернобыля» Киево-Святошинского района г.Боярка.

Эта общественная организация оказывает помощь инвалидам Чернобыля, инвалидам с детства, сиротам, а также многодетным и малообеспеченным семьям.

В Ближних пещерах маленькие паломники приложились к нетленным мощам преподобных отцов Печерских, на протяжении веков подвизавшихся в обители в различных добродетелях.

Возле мощей преподобного Агапита иеромонах Симон отслужил молебен о здравии. После богослужения батюшка обратился к детям и их родителям с пожеланием помощи Божией, сообщает сайт lavra.ua.

Затем батюшка помазал молящихся святым елеем и паломники могли приложиться к мощам святого целителя.

В завершение паломничества в лаврском кафе ребят ожидала трапеза. На прощание сотрудники социального отдела Киево-Печерской лавры подарили каждому ребенку лаврские сувениры.