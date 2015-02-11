Предстоятель УПЦ выразил соболезнования по поводу теракта в Краматорске и призвал к молитве за раненых и погибших

Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий выразил соболезнования в адрес архиепископа Горловского и Славянского Митрофана и всех родных и близких погибших в результате теракта в Краматорске 10 февраля. Текст обращения опубликован на официальном сайте УПЦ.

"В связи с очередным актом насилия в Краматорске, который унес жизни 16 мирных граждан, хочу выразить искренние слова соболезнования правящему архиерею Горловской епархии, архиепископу Горловскому и Славянскому Митрофану, всем родным и близким погибших, а вместе с ними и всем, кто воспринимает трагедию на Востоке Украины как свое личное горе", - говорится в обращении.

Блаженнейший Онуфрий подчеркивает, что УПЦ осуждает войну и насилие.

"От того, что мы каждый день слышим о все новых и новых человеческих жертвах, наше сердце не должно привыкать к этой печальной статистике. Украинская Православная Церковь в очередной раз решительно осуждает войну и насилие. Все политические противоречия должны решаться сугубо мирным путем. Политикам следует немедленно приложить все усилия для того, чтобы прекратить поток жертв среди мирного населения", - призывает Митрополит Киевский.

Предстоятель Украинской Православной Церкви обращает слова поддержки пострадавшим от обстрела и призывает всех верующих к молитве.

"Мои особые слова поддержки я обращаю ко всем раненым и искалеченным в результате артилеристського обстрела. Пусть Господь облегчит ношу вашего жизненного креста. Призываю всех верных чад Украинской Православной Церкви вознести свои искренние молитвы за этих людей, а особенно за невинных детей, которые получили ранения от разрыва снарядов.

Возвысим молитвы и за вечный покой убитых жителей Краматорска, а с ними и всех мирных жителей Донбасса, чья пролитая кровь пусть станет жертвой для прощения всех их вольных и невольных прегрешений. Всемилостивый Господь Своей Благодатью пусть Сам утрет слезы всех страждущих людей на Востоке нашей Родины и быстрее пошлет долгожданный мир Украинской земле", - призывает Митрополит Онуфрий.