В УПЦ заявляют, что "в ОВЦС никогда не работал сотрудник по имени Петрин Евгений с РФ, и тем более с ФСБ"

Заместитель председателя ОВЦС УПЦ Николай Данилевич заявляет, что не знаком с Евгением Петриным, никогда не видел его, не разговаривал с ним и не пересекался с ним по работе. Потому что, как уверяет священник, в его отделе работают исключительно этнические украинцы и граждане Украины.

«С удивлением прочитал удивительную историю о "православном шпионе". Но поскольку эти "шпионские страсти" получили резонанс в СМИ и в этом деле упоминается Отдел внешних церковных связей УПЦ, в котором якобы работал Е. Петрин, то как заместитель председателя ОВЦС УПЦ хотел бы сказать следующее:

В ОВЦС УПЦ в Киеве никогда не работал сотрудник по имени Петрин Евгений с РФ, и тем более с ФСБ. Это вымысел. Все сотрудники ОВЦС УПЦ, по крайней мере с 2007 года, когда я пришел в Отдел, были и являются гражданами Украины и этническими украинцами, в то время как упоминавшееся лицо - гражданин РФ (как видно из публикаций). Слышал, что этот человек якобы работал в ОВЦС Московского Патриархата в Москве. Вот туда и обращайтесь, может там его знают лучше», - написал он в своей странице на Фейсбук.

Как сообщалось, священнослужитель Евгений Петрин, обвинен в государственной измене и шпионаже в пользу США, заявил в понедельник, 9 февраля, что является сотрудником Федеральной службы безопасности (ФСБ), передает радиостанция «Эхо Москвы».

РИСУ