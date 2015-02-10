Не лучше ли молиться о мире, чем просить оружие? - архиепископ Горловский и Славянский Митрофан

Архиепископ Горловский и Славянский УПЦ Митрофан напомнил о канонических правилах, запрещающих священнослужителям брать в руки оружие.

В частности, комментируя недавнюю поездку патриарха УПЦ КП Филарета в Вашингтон, владыка Митрофан напомнил о том, что "в конце декабря прошлого года «синод УПЦ КП» принял правильное решение о запрете в служении так называемого епископа Ужгородского и Закарпатского Кирилла (Михайлюка) за позирование на фотографиях с оружием в руках".

"Такие действия епископа Кирилла являются грубым нарушением канонических правил, запрещающих священнослужителям брать в руки смертоносное оружие", - сказано в заявлении синода УПЦ.

На фоне такого решения абсурдной выглядит поездка Филарета в Вашингтон с целью «помолиться о мире» и попросить американское оружие, отмечает архиепископ Митрофан.

"Человек, просящий оружия, из которого заведомо будут убивать людей, является соучастником убийства. Не лучше ли ему молиться о мире и обращаться ко всем, от кого это зависит, с просьбой сделать всё возможное, чтобы прекратились страдания тех, кто не принимает участия в вооружённом конфликте, но больше всего страдает от различных видов оружия - мирных жителей: стариков, женщин, детей, которые являются гражданами Украины?", - обращает внимание архиепископ Горловский и Славянский.

По материалам сайта Горловской и Славянской епархии УПЦ