Сотрудники паломнических служб УПЦ обсудят посещение Туринской Плащаницы

Представители паломнических служб Украинской Православной Церкви встретятся в галерее «Соборная» на территории строящегося Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова. Собрание паломнических служб УПЦ состоится 20 февраля. Одной из тем обсуждения запланировано Высокое Паломничество к Туринской Плащанице. Отрытие общехристианской святыни для поклонения верующим состоится с 19 апреля по 24 июня, сообщает «ФОМА в Украине».

Паломнический Центр УПЦ разработал несколько программ посещения города Турин, включающих в себя паломничество к святыням Италии, Франции, Испании, Португалии и других европейских стран.

Туринская Плащаница представляет собой большое полотно 4,37 м в длину и 1,11 м в ширину. Предание гласит, что это Плащаница Самого Иисуса Христа, в которую было завернуто Его Тело после снятия с Креста. Святыня пребывает в часовне Туринского собора с 1578 года. Она хранится в специальном саркофаге и выносится для поклонения только по особым случаям. Последний раз Плащаницу выставляли с 10 апреля по 23 мая 2010 года. Тогда к ней пришли около 2,1 млн человек. В ХХ веке святыню выставляли всего четыре раза.