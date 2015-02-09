УПЦ уведомила Совет Европы и международные организации о нарушении прав верующих

9 февраля глава Отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан обратился к европейским международным и правозащитным организациям с письмами, в которых сообщил о фактах нарушений прав верующих и общин Украинской Православной Церкви.

Письма были направлены генеральному секретарю Совета Европы Т. Ягланду, а также Комиссару Совета Европы по правам человека и Председателю Европейской комиссии по противодействию расизму и нетерпимости.

В обращениях митрополит Митрофан сообщил о случаях силовых захватов, поджогов и нападений на храмы, а также об отдельных дискриминационных решениях местных органов государственной власти в отношении общин Украинской Православной Церкви.

К этим письмам глава ОВЦС УПЦ добавил ряд информативных документов и копий публикаций в СМИ в переводе на английский язык, подтверждающих изложенные факты. Митрополит Митрофан попросил адресатов учесть предоставленную информацию и отреагировать на эти факты.

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