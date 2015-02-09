Предстоятель УПЦ: Ограничение постом своей плоти помогает почувствовать духовный мир

8 февраля во время Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к пастве со словами проповеди.

«Грех - это жизнь вне бога», - отметил Блаженнейший владыка, а потому жизнь вдали от Бога, наполняет человека скорбями, которые заставляют его обратиться к родительскому дому - Святой Церкви.

Размышляя над воскресным Евангелием, Предстоятель отметил, что Господь желает, чтобы мы добровольно стали себя сдерживать от тех развлечений, которые противоречат Закону Божьему и несут вред для человека. Сознательное и добровольное восприятие поста как пути обращения к Богу является результатом ощущения собственного духовного несовершенства. Это несовершенство в свою очередь является следствием невнимательного отношения к нуждам собственного тела, которое является вместилищем души.

По словам Его Блаженства, из-за неумеренности в еде человеческая плоть становится непроницаемой для духовного мира и потому душе становится тяжело его воспринимать. «Когда же человек начинает ограничивать постом свою плоть, она становится такой, что души ничего не мешает чувствовать духовный мир», - отмечает Блаженнейший Митрополит.

Именно восприятие духовного мира является главным залогом возврата христианина к родительскому дому, о котором рассказал Спаситель со своей притчи. «...Постом мы должны прийти в себя... Найти в себе решимость встать и пойти», - отметил Предстоятель.

Синодальный информационный отдел УПЦ