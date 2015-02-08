В УПЦ считают, что чиновник из Днепропетровской ОГА разжигает межконфессиональную рознь

В Украинской Православной Церкви считают, что и.о. заместителя председателя Днепропетровской ОГА С.Олейник разжигает межконфессиональную рознь.

Соответствующее заявление сделано на официальном сайте УПЦ.

В частности, сообщается, что 5 февраля С.Олейник в своем интервью изданию «Гордон» "допустил безосновательные обвинения в адрес Украинской Православной Церкви в "антигосударственной деятельности".

"Свои обвинения он обосновывал содержанием проповедей в «церквях Московского патриархата». Пока нет свидетельств о том, чтобы данный представитель власти в Днепропетровской области регулярно или хотя бы изредка посещал «церкви Московского патриархата». Поэтому судить о содержании проповедей в этих церквях он не может по объективным причинам", - обращают внимание в УПЦ.

"Указанные высказывания С.Олейника являются примером неприкрытой попытки разжигания межконфессиональной вражды со стороны должностного лица. Украинская Православная Церковь от начала Независимости Украины совершала свою патриотическую миссию. В современный сложный исторический период она осталась едва ли не единственным консолидирующим государствообразующим фактором, который объединяет абсолютно все регионы нашего Государства", - сообщается на сайте УПЦ.