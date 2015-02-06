Глава Информотдела УПЦ - Церкви просят всех, кто использует оружие, немедленно прекратить это

- Владыка, недавно, 3 февраля, участники Архиерейского Совещания РПЦ призвали к немедленному прекращению кровопролития на украинской земле. Ранее Священноначалие УПЦ и Вы лично уже неоднократно говорили о том, что нужно приложить максимум усилий всем тем, от кого это зависит, чтобы остановить военный конфликт на востоке страны. Прекратить братоубийственное насилие призывают и представители других конфессий. Папа Римский 4 февраля сделал соответствующее заявление. Есть надежда, что голос миротворцев услышат?

- Каждый верующий человек никогда не должен терять надежды. Его надежда не на человеческие силы, ум, ресурсы или что-то другое. Его надежда - на помощь Божию. Собственно, одного лишь голоса недостаточно, чтобы убедить людей изменить свой образ мышления, научиться прощать, любить так, как завещал Христос.

В мировой истории было немало людей, которые имели дар говорить глубоко и убедительно. Многие из этих людей отдали жизнь ради проповеди о мире. Им посвящена даже Нобелевская премия мира. Она дается не только тем, кто имеет какие-то конкретные рычаги для преодоления глобальных конфликтов, но и тем, кто имеет смелость призывать к миру, несмотря на угрозу для своей жизни. К сожалению, их голос далеко не всегда на чашах весов истории перевешивает политические или экономические факторы войн и других конфликтов.

Однако, это не означает, что призыв к миру не имеет смысла. Наоборот - он является чрезвычайно важным, и становится таким, когда слова о мире совпадают с конкретными действиями ради него.

Политики под этими действиями понимают что-то свое, военные - что-то другое. Сегодня все наше общество стало печальным свидетелем того, что усилия и первых, и вторых не только не достигли мира, но и углубили социальный конфликт до уровня гуманитарной катастрофы.

Единственный верный способ достичь мира заключается в обращении к Богу, как вечному источнику всего благого. Однако, когда верующий человек о чем-то просит Бога, то не должен думать, что его просьба должна осуществиться каким-то естественным способом. Молитва всегда действует удивительно, то есть вопреки земной логике. Логика молитвы - евангельская. А Евангелие учит нас ради мира прощать врагов, не мстить им, более того - любить их. Апостол Павел в Послании к Римлянам говорит совершенно конкретно: "Не будь побежден злом, но побеждай зло добром" (Рим. 12, 21). О чем мы думаем сразу, когда слышим именно такой призыв к миру? Большинство из нас относится к таким призывам как-то отстраненно, воспринимает Библию так, как если бы ее мораль никак невозможна в XXI веке. Но это не так. Иначе наша вера в Иисуса Христа потеряла бы свой смысл. Наша вера в слова Христа, наша надежда на Него есть тот ключ, которым открываются двери, которыми мир приходит на землю. Сегодня Церковь, взывая к примирению, призывает поверить в то, что оно возможно лишь по законам Христа. Только Господь может примирить людей, которые ненавидят друг друга до смерти.

Сегодня различные религиозные конфессии вместе с Украинской Православной Церковью просят всех, кто использует оружие, немедленно прекратить это и поверить, что зло можно победить только добром. Так учит нас не Конституция, не конвенция, и не меморандум. Так говорит нам Библия. История доказала, что бессмысленно подвергать сомнению Библейские наставления.

Вчера я услышал, что один религиозный деятель поехал за океан просить у Соединенных Штатов Америки оружие для Украины. Об этом рассказали многие новостные агентства, как о каком-то подвиге. Но Слово Божье в Евангелии от Матфея говорит: «все, взявшие меч, мечом погибнут». Что же содержит в себе такой поступок? Он является красноречивым свидетельством того, что в душе этого человека наступил глубокий религиозный кризис. Этот человек перестала верить Словам Христа, то есть, как иначе говорят, стал неверующим. Грустно не только из-за личной религиозной драмы этого человека, вызванной неверием. Печально то, что его неверию СМИ предоставляют статус морального подвига и тем самым сеют неверие в душе миллионов других людей. Обидно то, что это неверие сегодня является главной преградой для установления мира в Украине.

Поэтому призыв миротворцев сегодня заключается не только в оставлении оружия, но и в том, чтобы уверовать Христу - Единому настоящему миротворцу, который побеждает мир своей всеобъемлющей любовью.

«Православная жизнь»