Предстоятель УПЦ передал 35 тыс. грн. детскому дому в Краматорске

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 5 февраля в своей резиденции на территории Киево-Печерской лавры встретился с организаторами благотворительной акции «Наша лепта» и главным врачом дома ребенка “Антошка” в городе Краматорск Донецкой области Анатолием Романовым.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, во встрече также приняли участие куратор благотворительного проекта епископ Васильковский Николай, руководитель проекта протоиерей Владимир Косточка и организатор мероприятия Валентина Калашникова.

Его Блаженство поблагодарил Анатолия Алексеевича за усердные труды на благо детей в условиях военного конфликта.

«Вы действительно несете подвиг в вашем заведении, ведь несмотря ни на что, вы не бросаете детей на произвол судьбы, а продолжаете заботиться о них», - сказал Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий лично передал дому ребенка «Антошка» средства, собранные во время проведения благотворительной акции «Наша Лепта» - всего около 35 000 грн.

Отметим, что в Краматорском доме ребенка сейчас находится более 100 детей, в возрасте до четырех лет - сироты, инвалиды и тяжелобольные дети.

В свою очередь Анатолий Алексеевич передал Предстоятелю, всему духовенству и мирянам Украинской Православной Церкви благодарность от коллектива Краматорского дома ребенка «Антошка» за благотворительную помощь.

*** Рождественская благотворительная ярмарка-аукцион «Наша лепта» состоялся в галерее «Соборная» 27 декабря 2014 года. «Наша лепта» - это благотворительный проект, в котором приняли участие верующие Украинской Православной Церкви. Во время проведения благотворительной акции собирались средства на лечение детей, пострадавших в восточных регионах Украины, а также для тяжелобольных детей, которые при сложных экономических обстоятельств нуждаются в материальной помощи.

Организаторами проекта выступили Южное киевское викариатство, Печерское благочиние и храм в честь святителя Николая Чудотворца при Киевской городской больнице №17. В ярмарке также приняли участие новый православный журнал «Направо» и коллектив программы «Православный вестник». Все средства от продажи журнала на благотворительной ярмарке редакция издания передала в качестве благотворительного взноса.